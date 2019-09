Parlamento británico asesta golpe a Johnson antes de su suspensión

El parlamento británico rechazó por segunda vez en la noche de este lunes la petición del primer ministro Boris Johnson de convocar elecciones anticipadas para salir del bloqueo del 'brexit', tras lo cual se verá forzado a una suspensión de cinco semanas denunciada como un "ultraje constitucional".



La moción gubernamental para organizar comicios a mediados de octubre, que requería el apoyo de dos tercios de la cámara -de 650 escaños- solo obtuvo 293 votos a favor.



El pasado miércoles, los diputados ya habían rechazado una primera propuesta en este sentido y, como en aquella ocasión, la mayoría de la oposición se abstuvo. "No solo se han negado a elegir un camino a seguir, sino que ahora han denegado dos veces al pueblo británico su derecho a expresarse en una elección", denunció un Johnson cada vez más acorralado.



Tras meses reclamando elecciones, la oposición ve ahora el riesgo de una "treta" de Johnson o de que los votantes probrexit refuercen al Partido Conservador para que no tenga que pedir un nuevo aplazamiento de la salida de la Unión Europea.

Las dos Cámaras británicas estarán en receso hasta el próximo 14 de octubre. Foto: AFP

"Apoyaremos unas elecciones cuando esté claro que evitaremos salir brutalmente" de la UE, afirmó el líder laborista Jeremy Corbyn.



Johnson llegó al poder en julio prometiendo que sacaría al Reino Unido del bloque el 31 de octubre, a toda costa. Pero ante el temor de un caótico 'brexit' sin acuerdo, los legisladores aprobaron de urgencia la semana pasada una ley que le obliga a pedir una nueva prórroga, si al 19 de octubre no llega a un trato aceptable con Bruselas u obtiene la luz verde del parlamento para una salida brutal.

Johnson, que expulsó de su partido a 21 diputados rebeldes, perdió la mayoría parlamentaria siete semanas después de llegar al poder

El texto entró en vigor este lunes con la aprobación formal por la reina Isabel II. Además de evitar un 'brexit' sin acuerdo, unas elecciones tras la prórroga tendrían la ventaja para la oposición de poner a Johnson ante los electores habiendo incumplido su gran promesa.



Pero el primer ministro volvió a insistir este lunes: "No pediré otro aplazamiento". Y esto alimenta las especulaciones sobre sus opciones. ¿Dimitir? ¿Ignorar la ley y terminar ante los tribunales?



Cientos de personas han protestado en contra de la suspensión del Parlamento propuesta por Boris Johnson. Foto: Reuters

Ninguna propuesta 'realista'

Asestándole un nuevo golpe, los diputados aprobaron además el lunes exigir al gobierno que publique sus documentos confidenciales sobre un 'brexit' sin acuerdo y comunicaciones privadas, incluidos mensajes de texto, entre funcionarios gubernamentales sobre sus planes de suspensión del parlamento.



Por decisión de Johnson, las dos cámaras serán cerradas el martes de madrugada y hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha del 'brexit', lo que sus detractores denunciaron como una estrategia para amordazarlos.

La tradicional ceremonia de suspensión, rodeada de gran pompa, será boicoteada por varios Lores en señal de protesta. Añadiendo drama al ambiente parlamentario, John Bercow, que ha presidido la Cámara de los Comunes durante los últimos 10 años y calificó la suspensión parlamentaria de "ultraje constitucional", anunció que dejará el cargo a más tardar el 31 de octubre alegando unos vagos motivos familiares.



Johnson, que expulsó de su partido a 21 diputados rebeldes, perdió la mayoría parlamentaria siete semanas después de llegar al poder y esperaba que unos comicios le diesen un mandato fuerte antes del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, en el que confíaba arrancar un nuevo acuerdo a los 27.



Todo nuevo aplazamiento debe ser aprobado por unanimidad por los otros 27 países miembros de la Unión Europea.

El Parlamento votó a favor de exigirle documentos confidenciales al gobierno sobre las consecuencias de un 'brexit' sin acuerdo. Foto: AFP

Pero estos afirman que no hay una verdadera negociación y que el Reino Unido no presentó alternativas reales al Tratado de Retirada firmado por May en noviembre y rechazado tres veces por el parlamento.



La UE no recibió hasta el momento ninguna propuesta "realista" de Londres, afirmó el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en una rueda de prensa conjunta con Johnson en Dublín por la mañana.



Johnson pidió a la UE eliminar del acuerdo la "salvaguarda irlandesa", un mecanismo para evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda que amenace al frágil acuerdo de paz de 1998 que puso fin a tres décadas de sangriento conflicto en Irlanda del Norte.

El ejecutivo británico propone reemplazarla por "arreglos alternativos", pero aún debe precisar en qué consistirían. "Presentaremos ideas, tenemos tiempo para hacerlo y lo abordaremos con mucho entusiasmo", afirmó Johnson en Dublín.



Pero la verdad es que el Reino Unido no está siquiera seguro de que la UE le conceda una nueva prórroga. Todo nuevo aplazamiento debe ser aprobado por unanimidad por los otros 27 países miembros de la UE y el canciller francés, Jean-Yves le Drian, advirtió que en las "circunstancias actuales" la respuesta de París sería "no".



