Ucrania no encuentra más soldados que quieran luchar contra Rusia, ¿qué sigue?

Ucrania necesita urgentemente más soldados para luchar contra Rusia tras más de dos años de combates. Por eso, luego de cuatro meses de debates, la Suprema Rada de Ucrania (Parlamento) aprobó este jueves una ley que endurece las normas de movilización de soldados y aumenta las sanciones contra quienes evaden el servicio militar.

La norma, discutida por el Parlamento desde diciembre, fue aprobada con los votos a favor de 283 diputados, de un total de 450, según anunció en su cuenta de Telegram el legislador Yaroslav Zhelezniak.

Militar ucraniano de la unidad móvil de defensa aérea en la región de Zaporiyia. Foto:AFP Compartir

Pero, aunque los ucranianos son conscientes de la necesidad de aumentar sus tropas para hacerle frente a Moscú, el proyecto ha generado una fuerte polarización en el país.

Sobre todo, porque cientos de varones en edad militar rechazan unirse a las tropas en plena guerra, que ya avanza en su tercer año. También, porque varios diputados del Congreso se oponían a las duras medidas propuestas para castigar a quienes no cumplieran el llamado del Ejército para unirse a las tropas.

¿Por qué Ucrania necesita movilizar más soldados con urgencia? ¿Qué dice la ley y por qué es tan polémica? Aquí le contamos.

¿Por qué Ucrania necesita nuevos soldados con urgencia?



El 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski decretó la ley marcial y la movilización general de todas las personas en edad de servir. Así, los hombres entre 27 y 60 años tenían prohibido salir del país, a menos que se tratara de motivos médicos o que la persona fuera cuidadora de niños o familiares en condición de discapacidad.

En los primeros días y meses de la guerra, cientos de personas hacían fila en las oficinas de reclutamiento para unirse al ejército. Pero, un año después, tal como recuerda el Centro de Estudios de Europa Oriental de Estocolmo (SCEEUS), “las colas habían desaparecido y aparecían noticias aquí y allá de escasez de personal”.

“Al principio, todo sucedía con adrenalina, todo el mundo se apresuraba a luchar y no había ningún problema. Pero con el tiempo, se calmó. La gente tenía acceso a las redes sociales, veía el lado terrible y cruel de la guerra y la adrenalina inicial desapareció”, le dijo el teniente Igor Prokopiak a Euronews.

En los primeros días y meses de la guerra, cientos de personas hacían fila en las oficinas de reclutamiento para unirse al ejército. Foto:EFE Compartir

Así, la falta de nuevos reclutas comenzó a agudizar los problemas en el frente de batalla. Un análisis del Centro de Estudios Orientales (OSW) de Varsovia asegura que cuando Ucrania lanzó su contraofensiva contra Rusia en 2023 con el fin de recuperar territorios quedó en evidencia que el país no contaba con reservistas suficientes para reponer a los soldados caídos y reforzar las brigadas afectadas por las pérdidas.

Según cifras otorgadas por el gobierno en febrero, Ucrania ha perdido 31.000 soldados desde el inicio de la guerra, sin contar militares que perdieron extremidades o que resultaron heridos en combate. Pero un informe del New York Times, que cita a oficiales estadounidenses, expone una cifra muy superior y habla de al menos 70.000 soldados muertos y entre 100.000 y 200.000 heridos.

Se hizo evidente que los ucranianos ya no tenían el número suficiente de reservistas capacitados para reponer regularmente las unidades

“A finales del verano se hizo evidente que los ucranianos ya no tenían el número suficiente de reservistas capacitados para reponer regularmente las unidades. Por esta razón, en septiembre-octubre de 2023 la mayoría de las brigadas que componen el grupo operativo-estratégico perdieron su capacidad de continuar las operaciones ofensivas”, afirma el centro de estudios.

Pero en el Ejército ucraniano también surgieron otros dos problemas. El primero, que quienes se enlistaron hace más de dos años no han podido salir del frente de guerra en ningún momento debido a la falta de efectivos nuevos. El pequeño tamaño de los pelotones también ha obligado a los comandantes a reducir los tiempos de comida, higiene y sueño de cada soldado, por lo que miles de ellos están agotados.

“Muchos de los que han permanecido en las filas están agotados física y mentalmente, y su servicio continuo en el frente sin rotación puede resultar en una disminución posiblemente catastrófica en el número de soldados experimentados o en una pérdida de moral a gran escala”, señala el OSW.

Ucrania ha perdido 31.000 soldados desde el inicio de la guerra y varios de los que están en la línea del frente superan los 40 años. Foto:AFP Compartir

La otra dificultad, reseña el Centro, es la avanzada edad de cientos de hombres en el frente. Si bien no hay una estadística oficial, se cree que muchos de los que hoy están en las primeras líneas de batalla tienen 40 años o más, lo que sitúa al ejército ucraniano como uno de los más viejos del mundo.

Según OSW, si bien se trata de personas que suelen ser aptas para unidades de mantenimiento o hasta tripulación de tanques, no son personal apto para las trincheras de primera línea en una guerra prolongada como la que se vive hoy en territorio ucraniano.

“El servicio de soldados mayores en la primera línea del frente en una situación de guerra de trincheras prolongada genera numerosos problemas, ya que estos individuos son más propensos a las enfermedades, menos capaces de soportar el esfuerzo físico, tienen tiempos de reacción más lentos y son más vulnerables a la apatía y al pánico que los soldados más jóvenes. Todo esto se traduce en pérdidas y, por tanto, en problemas para toda la subunidad en el campo de batalla”, explican.

¿Y por qué ha sido tan difícil que más hombres se enlisten?



El problema es que Ucrania tiene múltiples dificultades para encontrar nuevos soldados que reemplacen a quienes llevan dos años luchando o a quienes perdieron la vida en la guerra con Rusia.

Según un análisis del New York Times, Ucrania tiene un problema demográfico crítico: tiene pocos hombres jóvenes y “su actual generación de varones sanos menores de 30 años es la más reducida de la historia moderna”.

El diario norteamericano asegura que hoy Ucrania tiene más del doble de hombres de 40 que de 20 años. Además, las tasas de natalidad se han ido reduciendo a la mitad desde 2021, lo que disminuye cada vez más las posibilidades de que la población joven del país aumente.

Memorial a los soldados caídos por la guerra en Ucrania. Foto:AFP Compartir

A ello se suma, según un análisis de Rane, una empresa de inteligencia de riesgos ubicada en Nueva York, el hecho de que miles de hombres en edades elegibles para servir en el ejército salieron de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa en 2022.

Según los datos de Eurostat, citados por Rane, al menos 650.000 hombres entre 18 y 60 años abandonaron el país y viven hoy en distintas naciones de la Unión Europea. Si se habla de quienes quedan en Ucrania, muchos son discapacitados o trabajan en sectores críticos de la economía y no pueden enlistarse.

De 11,1 millones de hombres ucranianos de entre 25 y 60 años, se estima que sólo 3,7 millones son elegibles para la movilización

“Los datos sobre la población masculina de Ucrania compartidos por el comité de economía parlamentaria de Ucrania muestran que de 11,1 millones de hombres ucranianos de entre 25 y 60 años, se estima que solo 3,7 millones son elegibles para la movilización. Los demás están luchando, discapacitados, en el extranjero o considerados trabajadores críticos”, asegura Rane.

El otro problema es que muchos de los que quedan no quieren enlistarse. Una encuesta de Info Sapiens realizada en febrero encontró que solo el 35 por ciento de los hombres que aún no están en servicio “estarían dispuestos a movilizarse de una forma u otra”. Un 29,8 por ciento asegura que no está preparado en absoluto para servir y solo un 15,8 por ciento aseguró estar absolutamente preparado para hacerlo.

Quienes no quieren unirse al Ejército aducen riesgos para su vida, pero también falta de equipos de protección y municiones, falta de formación o incluso la duración indefinida de su servicio en las tropas ucranianas.

Pero los análisis de los centros de estudios también dan cuenta de problemas políticos que han llevado a que el sistema de movilización de soldados en Ucrania falle. El OSW asegura que los centros de reclutamiento militar en el país son ineficientes y han presentado múltiples casos de corrupción.

En agosto de 2023, por ejemplo, Zelenski se vio obligado a destituir a los jefes de reclutamiento militar al descubrir un sistema de corrupción que logró que muchos ciudadanos evadieran su responsabilidad de ir a las filas del ejército. Según el presidente, hubo casos de traslado de reclutas a las fronteras para huir del servicio militar y hasta enriquecimiento ilegal.

Edificios dañados en la ciudad de Selydove, región de Donetsk. Foto:AFP Compartir

Cifras de la BBC reveladas en noviembre de 2023 aseguran que casi 20.000 hombres en edad de reclutamiento huyeron ilegalmente de Ucrania, muchos de ellos cruzando peligrosos ríos en las fronteras con otros países. Mientras otros 20.000 fueron capturados intentando huir.

El OSW también aduce los problemas en el reclutamiento al mal funcionamiento de los registros de las personas elegibles para el servicio militar obligatorio, que por muchos años se realizó en papel y de forma manual.

Ese registro, dice el Centro, incluía sobre todo a personas mayores, ciudadanos de las regiones o personas de menores recursos, haciendo que la movilización de efectivos durante los dos primeros años de la guerra haya sido desigual y no siguiera criterios claros de selección.

Entonces, ¿qué medidas está tomando Ucrania para movilizar a más soldados?



En medio de ese panorama, el presidente ucraniano afirmó en diciembre de 2023 que el Ejército necesitaba movilizar entre 450.000 y 500.000 soldados más. Aunque centros de análisis como Rane aseguran que se trata de una cifra poco realista y que, con un cambio en las leyes de movilización, se lograría la movilización de entre 200.000 y 300.000 soldados más.

Como parte de su plan para aumentar el personal en las tropas, Zelenski firmó hace unas semanas un proyecto de ley que rebaja la edad de movilización de los 27 a los 25 años, es decir, amplía la edad desde la que los hombres son elegibles para servir en el Ejército.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski Foto:AFP/Presidencia de Ucrania Compartir

A esa norma se suma otro proyecto que comenzó su discusión en diciembre en el Parlamento y que fue aprobado finalmente este jueves. El texto busca clarificar los criterios para el reclutamiento obligatorio y sistematizar el proceso de registro de los varones en edad militar. Pero también, impone nuevas sanciones contra quienes evadan el servicio.

Según la agencia Efe, el Parlamento ucraniano también empezó a estudiar la posibilidad de permitir el reclutamiento de algunas categorías de presos que cumplen condenas en las cárceles del país para que se unan a las tropas que luchan contra Rusia.

¿Qué más dice la nueva ley aprobada esta semana y cuándo podría entrar en vigor?

Según The Kiev Independent, la norma aprobada este jueves estipula la edad de movilización entre los 25 y los 60 años e introduce la formación militar básica en instituciones de educación superior. También crea un registro digital para el seguimiento de las listas de personas elegibles para unirse a las tropas y reduce el número de profesionales considerados esenciales y que dejarán de estar exentos de servir en el ejército.

El proyecto incluye además incentivos para quienes se unan a las tropas, como por ejemplo la posibilidad de escoger en qué unidad desean servir, o mayores facilidades para acceder a créditos o comprar vehículos.

Pero los puntos más importantes de la norma son quizás los que endurecen las sanciones contra quienes evaden la prestación del servicio militar. A quienes ignoren la citación para servir se les podrá retirar el permiso de conducción y a quienes vivan en el extranjero y no se registren ante la embajada se les podrá negar la asistencia consular y hasta el trámite del pasaporte si se encuentran en edades para prestar servicio.

Miembros del batallón siberiano de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Foto:AFP Compartir

La norma duró más de cuatro meses en debate porque muchos parlamentarios consideraron excesivas las sanciones que planteaba el proyecto en su forma inicial. Se propuso, por ejemplo, el castigo a evasores con penas de prisión y hasta el embargo de las cuentas bancarias. Medidas consideradas por los legisladores como violatorias de la constitución.

Tal fue la división que generó el texto que recibió más de 4.000 enmiendas durante su tramitación en el Parlamento.

Pero la versión final del texto tampoco estuvo exenta de polémicas, pues eliminó una disposición que establecía que los soldados que hubiesen servido por 36 meses en el Ejército debían ser desmovilizados de inmediato.

"El 99 % de los hombres quieren descansar. Hay militares que no han vuelto a su casa desde hace un año. Es muy injusto”, le dijo a AFP Yevguen, un paracaidista enlistado en la región oriental de Donetsk.

Para que la ley entre en vigor, solo hace falta la firma del presidente Volodimir Zelenski, con lo que las nuevas medidas podrían entrar en vigor en junio.

¿Funcionarán las nuevas normas para paliar las pérdidas y aumentar el número de soldados?



Lo cierto es que el análisis de la empresa de inteligencia Rane asegura que si bien la ley de movilización permitirá que Kiev fortalezca sus capacidades para seguir enfrentando a las tropas rusas, no dará paso a un golpe definitivo de Kiev contra el enemigo.

“La ley permitirá a Kiev aumentar las rotaciones de sus soldados de primera línea, pero los mayores esfuerzos de reclutamiento y movilización de Rusia impedirán que Ucrania logre una ventaja decisiva en el campo de batalla en 2024 o 2025”, señala la compañía.

Rane también asegura que la movilización conllevará riesgos políticos en el país. El primero de ellos para Zelenski, quien se demoró en avanzar en una movilización general de reservistas debido a que se trata de una cuestión impopular que afecta su imagen como mandatario en un momento en que su popularidad ya ha decaído.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una rueda de prensa. Foto:AFP Compartir

Mientras al inicio de la guerra registraba una popularidad del 90 por ciento, su respaldo ahora es del 63 por ciento. Aunque sigue siendo alta si se compara con otros líderes mundiales, la cifra muestra una caída de casi 30 puntos frente a su mejor momento, según los datos del sondeo de Rating.

(Zelenski) teme claramente un estallido de descontento social y una disminución de su nivel de apoyo

“La decisión de llevar a cabo una movilización a gran escala es una cuestión impopular y difícil que enfrenta el campo gobernante. Está planteando un desafío particularmente grave al presidente Zelenski, quien supervisa las fuerzas armadas y tiene la responsabilidad constitucional del proceso de movilización. Llevaba varios meses postergando esta decisión, ya que teme claramente un estallido de descontento social y una disminución de su nivel de apoyo, especialmente entre los jóvenes de 20 y 30 años, que representan una gran parte de su electorado en 2019”, explica al respecto OSW.

Rane también teme que la aprobación del proyecto lleve a una nueva ola de ciudadanos que intentan escapar del país para evitar prestar el servicio o que muchas más personas intenten certificar que tienen una exención (como una discapacidad) para no cumplir la citación.

Pero además, dice el Instituto, “la movilización exacerbará la escasez de mano de obra en Ucrania y tendrá un impacto demográfico a largo plazo porque reducirá el número de ucranianos en edad fértil a través de pérdidas en combate o emigración”.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO - REDACCIÓN INTERNACIONAL - EL TIEMPO