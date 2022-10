Ucrania comentó a sufrir este jueves cortes de electricidad forzados mientras las autoridades instaron a disminuir el consumo de electricidad y se movilizan para reparar la infraestructura energética dañada por los ataques de drones y misiles rusos.



Ukrenergo, el operador de la red de distribución eléctrica, pidió a los habitantes de Kiev y de las regiones centrales de Chernihiv, Cherkasy y Zhytomyr que "reduzcan urgentemente el consumo eléctrico" a la vista del incremento de la demanda.

La compañía anunció un "límite temporal" a la demanda en las regiones mediante los cortes, que darán tiempo a los equipos de reparación para restaurar la infraestructura dañada por los "ataques terroristas" rusos.



Ukrenergo advirtió además de que los cortes programados, de hasta cuatro horas en cada lugar, serán posibles en todo el país y predijo que la necesidad de ahorrar electricidad se podrá convertir en algo frecuente durante el próximo invierno.



El mensaje sigue al llamamiento de la Oficina del Presidente Volodímir Zelenski a todos los ucranianos para que reduzcan el consumo entre las siete de la mañana y las once de la noche de este jueves debido al "déficit de potencia" del sistema.



En Leópolis la decisión de limitar el abastecimiento eléctrico a las empresas se tomó para garantizar su suministro a la población.



Las autoridades también pidieron a los negocios que limiten el uso de anuncios y marquesinas que utilizan electricidad.



Partes de la ciudad permanecieron la noche pasada sin luz mientras los daños causados a las infraestructuras en los ataques rusos con misiles de la semana han sido reparados.



Según el responsable de la administración regional, Maksym Kozytskyi, el consumo cayó un 10 % durante los primeros días tras el ataque pero volvió a subir después. Eso se puede explicar en parte por el empleo de calefacciones eléctricas mientras las temperaturas han comenzado a bajar considerablemente en los últimos días.



Algunos residentes de la ciudad ya son conscientes de los posibles problemas y han comenzado a diversificar sus fuentes de aprovisionamiento y se preparan para diferentes escenarios.



Khrystyna Shumska, un especialista en tecnologías de la información, dijo a EFE: "si se va la luz, tengo una estufa de gas. Si no hay gas, está el horno eléctrico y el microondas. Si no hay ni gas ni electricidad, tengo un pequeña bombona de gas con estufa preparados".



Las autoridades han pedido a la población que compren suficientes velas, cerillas y linternas, mientras que las baterías de reserva y las mantas eléctricas sufren un aumento de la demanda.



Los precios de la leña ya comenzaron a subir en verano y quienes tienen o bien casas en el campo o chimeneas en sus pisos ya se preparan para la posible desaparición del gas y la electricidad.

Rusia evacua civiles en Jersón Foto: EFE

Sin embargo, los ucranianos desplazados internos son una parte de la población especialmente vulnerable.



Otros alojamientos temporales, que albergan a cerca de un millar de personas, no están acondicionados para temperaturas más bajas y se están levantando otros para reemplazarlos.



El ministro de Energía, German Galushchenko, declaró a la televisión ucraniana que hasta este jueves se registraron unos 300 ataques rusos, incluidos drones, misiles y artillería contra objetivos de infraestructura del país. Agregó que las autoridades se preparan para un posible "cambio dramático", que obligaría a dedicar mucho más tiempo a restaurar el suministro eléctrico.



Según Galushchenko, la demanda de electricidad debería caer en torno al menos del 20 % para asegurar que el sistema funciona lo bastante bien.



Sin embargo el responsable de Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, aseguró que el sistema permanece "estable" y que se están valorando diferentes escenarios. Agregó que serán necesarios "probablemente varios días" para restaurar parte de la capacidad de generación dañada por los ataques recientes.

La estrategia

Según las autoridades ucranianas, un 30 % de las centrales eléctricas del país quedaron destruidas por los ataques de misiles y drones de las fuerzas rusas.



Tras una reunión con las empresas energéticas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que se estaban preparando "todos los posibles escenarios de cara al invierno" y "trabajando en la creación de puntos de suministro energético móvil para infraestructura crítica".



Para contrarrestar la contraofensiva ucraniana en el sur y el este, Rusia lanzó la semana pasada una campaña de bombardeos contra infraestructuras, usando en algunos casos, según Kiev y los países occidentales, drones de fabricación iraní.

Ucrania pidió sancionar a Irán por la venta de drones a Rusia. Foto: EFE

Rusia e Irán niegan el uso de estos aviones sin piloto, pero la Unión Europea (UE) impuso el jueves sanciones a tres generales iraníes y a una empresa acusada de suministrar estas armas. El Reino Unido se sumó a esas medidas.



"Esta es nuestra clara respuesta al régimen iraní que proporciona a Rusia drones usados para asesinar a ciudadanos ucranianos inocentes", dijo el primer ministro checo, Petr Fiala.



Ucrania se congratuló por la "rápida" respuesta del bloque. Moscú, en cambio, acusó a los países occidentales de querer "presionar" a Irán.



Bielorrusia, fronterizo con Ucrania y aliado de Rusia, está incrementando su papel en el conflicto, especialmente desde que la semana pasada anunció una fuerza conjunta con Moscú.



Las autoridades ucranianas indicaron por otra parte que veían un riesgo "creciente" de que Rusia abra otro frente desde Bielorrusia. Bielorrusia, aliada de Moscú, ya sirvió de base a las tropas rusas cuando se inició la invasión de Ucrania, a finales de febrero.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE