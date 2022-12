El Gobierno neerlandés decidió este viernes que aceptará que Rumanía y Croacia se unan al espacio Schengen, para que sus ciudadanos puedan viajar libremente por este área, pero bloqueará la entrada de Bulgaria porque cree que no reúne las condiciones necesarias para adherirse a este tratado.



En una decisión tomada en el Consejo de Ministros, Países Bajos analizó la posible ampliación a tres países más del espacio Schengen prevista en la agenda de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) el próximo 8 de diciembre, y solo acordó dar su visto bueno a Rumanía y Croacia.

El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, explicó a la prensa que “todavía es demasiado pronto” para aceptar el acceso de Bulgaria a Schengen y que Países Bajos hará una nueva evaluación para tratar de respaldar este paso solo cuando se pruebe que Sofía es un Estado constitucional que es capaz de combatir la corrupción y el crimen organizado.



Según el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, esta revaluación será “quizás el próximo año”, pero lamentó que, de momento, sigue habiendo preocupaciones sobre el control fronterizo, porque “en teoría, se corre el riesgo de que se inicie un flujo migratorio a través de un país así” y quiere primero excluir la posibilidad de cruces ilegales de la frontera Schengen en Bulgaria.



Los ministros de la UE solo podrán acordar la próxima semana la adhesión de nuevos países al tratado Schengen por unanimidad y, aunque no está claro si hay más países europeos que votarán en contra, solo el bloqueo por parte de Países Bajos ya impediría el acceso de Bulgaria.



El secretario de Estado Eric van der Burg subrayó que no sabe si Países Bajos es el único que va a vetar el acceso de Sofía, pero tampoco lo ve como un problema si ese fuera el caso.



“No porque todas las demás personas estén de acuerdo en algo, nosotros lo deberíamos estar también. Las cosas no funcionan así”, aseguró, según la televisión pública NOS.



“Hay gente en Europa que nos está presionando, pero también podemos simplemente resistir la presión. Es simple: si cumples con los acuerdos y cumples con los criterios, eres bienvenido en Schengen”, agregó Van der Burg.



El tratado de Schengen, de libre circulación de mercancías y personas, se compone ahora de 22 países de la UE (quedan fuera Bulgaria, Chipre, Irlanda, Croacia y Rumanía) y cuatro de fuera de la UE (Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza).



EFE