¿Por qué los príncipes Andrés y Enrique no podrían sustituir al rey Carlos III? 

Los príncipes Andrés y Enrique, que renunciaron a sus deberes como miembros de la familia real británica, no pueden asumir la función de consejeros de Estado para sustituir al rey en caso de incapacidad, según resolvió la corona en 2022, recuerda el viernes The Times.



El diario desempolvó esta decisión cuando el rey Carlos III y su nuera, la princesa Catalina, esposa del príncipe heredero Guillermo, afrontan problemas de salud y la opinión pública se pregunta quién puede reemplazarlos, después de que los tres pospusieran sus próximos compromisos.

El rey Carlos III acudirá la próxima semana a un hospital para una intervención por un problema "benigno" de próstata, mientras que Catalina de Gales se sometió el miércoles a una operación "abdominal' y estará ingresada dos semanas en una clínica.



Un consejero de Estado, según las leyes de la monarquía británica, es un miembro de la familia real en quien el soberano puede delegar algunas de sus funciones en caso de enfermedad o desplazamiento al extranjero.



De este modo, los cinco consejeros de Estado son la reina Camila, y los cuatro primeros miembros de la familia real, mayores de 21 años, en el orden de sucesión al trono, los dos hijos del rey, Guillermo y Enrique, además del príncipe Andrés y la hija mayor de éste, Beatriz.

Rey Carlos III, princesa Ana y Príncipe Andrés detrás del ataúd de la reina Isabel. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

"El palacio de Buckingham ha tomado medidas discretamente para evitar que los príncipes Andrés y Enrique actúen como sustitutos del rey. El primero renunció a sus deberes reales en noviembre de 2019, mientras que el segundo abandonó su papel real en 2020 para mudarse a Estados Unidos", afirma The Times.



"Ambos siguen siendo consejeros de Estado, pero el rey, discretamente, tomó medidas para marginarlos, en una decisión tomada poco después de ascender al trono", añade el diario.



El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, y su esposa Meghan, decidieron salir de la familia real en 2020 e instalarse en Estados Unidos. Por su parte, el príncipe Andrés renunció también a sus obligaciones reales debido a sus lazos con el difunto empresario estadounidense Jeffrey Epstein y acusaciones de agresiones sexuales.



En el marco de una ley adoptada por el Parlamento británico en noviembre de 2022, "solo los miembros activos" pueden actuar como consejeros de Estado, aunque los no activos conserven este título.



En esa ley adoptada a finales de 2022, Carlos III decidió acordar la función de consejero de Estado a sus otros dos hermanos, los príncipes Ana y Eduardo. De todas maneras, el palacio de Buckingham, señala el diario, anunció que el rey no necesitará llamar a sus consejeros de Estado para sustituirle la próxima semana, cuando se someta a tratamiento para su problema de próstata

