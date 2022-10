La crisis se agudizó el sábado pasado en el seno de la familia real danesa tras la decisión de la reina Margarita II de retirar los títulos reales a los cuatro hijos de su hijo menor, el príncipe Joaquín.



En una entrevista el sábado con el diario danés B.T., el príncipe Joaquín lamentó no haber tenido "desgraciadamente" noticias de su madre ni de su hermano, el príncipe heredero Frederik, desde la decisión. "También son familia. O lo que podríamos llamar así", dijo.



La pareja de Joaquín, la princesa Marie, nacida en Francia, también describió su relación con el futuro rey Federico y su esposa la princesa Mary como "complicada".



"Es complicado, eso es todo", dijo al mismo tabloide en una entrevista desde París, donde vive la pareja real.



El miércoles, la corte anunció que Margarita II de Dinamarca había decidido retirar el título real a los cuatro hijos de Joaquín --nacidos de un primer matrimonio- a partir del 1° de enero.



La resolución afecta a cuatro de los ocho nietos de Margarita II: Nicolás, de 23 años, y Félix, tres años menor, fruto del primer matrimonio de Joaquín con la condesa Alejandra; y Enrique, de 13, y Athena, de 10, del segundo matrimonio con la princesa María.



De izq. a der.: príncipe Feliz, princesa Marie, príncipe Joaquín, princesa Athena, príncipe Henrik y príncipe Nikolai. Foto: AFP

Alejandra ya reaccionó el mismo día, mostrando su "tristeza" y "conmoción" en nombre de la familia. Joaquín aseguró que en mayo había sido informado de que sus hijos perderían el título real al cumplir los 25 años, pero que cinco días antes del anuncio se le avisó del cambio de planes.



"Estoy muy, muy triste por verlos tristes a ellos y sin entender lo que les ha ocurrido", dijo Joaquín, que habló de "castigo" e insinuó que la relación con su madre no era buena.



Según el palacio, el objetivo de reducir el número de príncipes y princesas es darles mayor libertad para que lleven la vida que quieran. Pero la decisión ha provocado polémica con el príncipe y las madres de los niños, que dicen no haber participado en la decisión.



Margarita II de Dinamarca ha lamentado la reacción de su hijo menor, el príncipe Joaquín, a su decisión de quitar el título de príncipes y princesa a sus vástagos, aunque se mantiene firme.



"He tomado mi resolución como reina, madre y abuela, pero como madre y abuela he subestimado hasta qué punto mi hijo más joven y su familia se sentirían afectados. Me ha causado una gran impresión y estoy apenada por ello", señaló la monarca danesa en un comunicado.

El polémico anuncio fue vinculado además a otro anterior de 2016, en el que se avisaba de que el príncipe Christian, hijo del primogénito Federico, sería probablemente el único de los ocho nietos de la reina que recibirá un asignación del Estado como adulto.



En su último comunicado, Margarita II aseguró que llevaba tiempo meditando su resolución y que su "obligación" y "deseo" es que la monarquía se adapte a los tiempos, lo que implica de vez en cuando "decisiones difíciles".



"Nadie debe dudar de que mis hijos, nueras y nietos son mi gran alegría y orgullo. Ahora espero que como familia podamos encontrar la tranquilidad y el camino en esta situación", afirmó.



Margarita II tiene otros cuatro nietos, hijos de Federico y la princesa Mary: Christian, de 15; Isabella, de 14, y los mellizos Vincent y Josefina, de 11.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

