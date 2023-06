España asume a partir de este 1° de julio la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea (UE) con el objetivo de impulsar las relaciones con América Latina y el Caribe, aunque en un momento de incertidumbre política interna por las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio, una circunstancia muy poco habitual en la política comunitaria.



El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, reiteró que el proceso electoral no implicará una presidencia débil porque los objetivos están definidos, son compartidos por todos los socios y, además, la presidencia de la UE para España es una cuestión de Estado, más allá de la política partidista.

Con la mirada hacia América Latina

España, que tiene especiales vínculos con América Latina y el Caribe, se marcó como una de las prioridades de su presidencia el impulso de las relaciones de la UE con esa región y, en ese sentido, destaca la cumbre de la Unión Europa (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará en Bruselas los próximos 17 y 18 de julio.



Está previsto que este encuentro también sirva para hacer avanzar acuerdos comerciales con Chile, México y Mercosur, que no son solo "acuerdos comerciales" sino la muestra "del compromiso político a largo plazo que tiene Europa hacia América Latina", según el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien plantea que estos acuerdos se alarguen en el tiempo más allá de la presidencia española.



Albares afirmó este jueves mismo que, durante este semestre, España buscará avanzar en los acuerdos comerciales y de inversión con "regiones afines" como América Latina, para lograr un "crecimiento sostenible y una digitalización responsable".



Aparte de Latinoamérica, España quiere mantener el foco en la guerra de Ucrania y, en esa línea, es significativo que mañana mismo, el primer día de la presidencia, Sánchez viajará a Kiev, como símbolo de que el respaldo comunitario a Ucrania no va a parar y se va a mantener hasta el fin de la guerra.

En la capital ucraniana se verá con el presidente Zelenski, además de dirigirse de nuevo al Parlamento de este país.

Gustavo Petro y Pedro Sánchez en la declaración conjunta.

La presidencia de la UE con elecciones nacionales

En el primer mes de presidencia de la UE, España celebrará elecciones generales el 23 de julio, adelantadas por el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, tras los malos resultados de su partido en los comicios locales y regionales del pasado mes de mayo.



Esto supone que España puede cambiar de jefe de Gobierno en plena presidencia si, como dicen la mayoría de las encuestas, los socialistas (PSOE) pierden las elecciones y recupera el Gobierno el conservador Partido Popular (PP).

Sánchez, un líder muy reconocido en Europa, ha dado una gran importancia durante su mandato a la agenda internacional en general y a la europea en particular, impulsando, por ejemplo, la compra conjunta de vacunas contra la covid-19, los fondos europeos para impulsar las economías nacionales tras la pandemia o políticas conjuntas ante la crisis energética consecuencia de la guerra en Ucrania.



No obstante, existe un consenso entre los dos grandes partidos españoles -PSOE y PP- en cuanto a la UE, ya que ambos se declaran defensores de la Unión, de acuerdo con la inmensa mayoría de la sociedad española, una de las más europeísta entre los 27 miembros.



Según el último eurobarómetro, publicado en marzo de 2023, el 86 % de los españoles se sienten ciudadanos de la UE y un 76 % se muestra a favor de que se tomen más decisiones a nivel europeo, muy por encima de la media de la Unión, que está en un 57 %.



También desde la Comisión Europea, su vicepresidente Margaritis Schinas expresó hoy su convicción de que España compatibilizará la organización de las elecciones generales con una presidencia de turno comunitaria "ambiciosa".



Y recordó que los 27 son "una unión de democracias" y que no hay "ningún miedo a un proceso electoral". Esta será la quinta presidencia de España desde que entró en el club comunitario, tras las ejercidas en 1989, 1995, 2002 y 2010.



