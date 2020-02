Epidemia del coronavirus 'está en un momento decisivo': OMS

La epidemia del coronavirus que se propaga fuera de China ha entrado en una fase decisiva, según la OMS, mientras el mundo adopta medidas drásticas para frenar su propagación que ya ha llegado a todos los continentes, con casi 82.000 contagiados y cerca de 2.800 decesos.



(Lea también: Mujer en España sería la segunda colombiana contagiada por coronavirus).



Hasta ahora, China era considerado el único foco del covid-19, pero el riesgo se ha multiplicado con la aparición de brotes importantes en Corea del Sur, Italia o Irán. Corea del Sur anunció más de 500 nuevas infecciones, con lo que el balance se eleva a 1.766 y 13 muertos.

Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos... FACEBOOK

TWITTER

"Estamos en un momento decisivo", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS en Ginebra, que recordó que en los últimos dos días, el número diario de nuevos casos en el resto del mundo ha sido superior al registrado en China, donde surgió el virus en diciembre.



(Le puede interesar: El lujoso hotel español con mil turistas aislados por el coronavirus).

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Foto: AFP

"Si actuamos ahora de forma contundente podremos frenar a este coronavirus. Mi consejo es que actuemos rápidamente", dijo antes de calificar el virus de "muy peligroso".



Más de 78.000 personas han resultado infectadas en China, de las que han muerto 2.744, y se ha propagado por unos 45 países con un balance provisional de 3.600 contagios y más de 50 muertos.



"Vemos que con medidas de contención como las tomadas en China el virus ha podido ser contenido, y al mismo tiempo hay brotes en otras partes del mundo, lo cual es una mala noticia", subrayó la máxima autoridad de la OMS, destacando que todos los gobiernos deben prepararse para posibles casos.

En los hospitales de Wuhan (China) son estrictos con las medidas de desinfección. Foto: AFP

"Ningún país debe asumir que no va a tener casos", agregó, al tiempo que pidió "actuar agresivamente, porque así se puede contener el virus y salvar vidas".



Además, Adhanom Ghebreyesus, recordó este jueves que el covid-19 no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares.



"Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos... en ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos", señaló en rueda de prensa.



EFE