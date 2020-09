Las claves de la escalada de violencia entre Armenia y Azerbaiyán

Armenia y Azerbaiyán, dos exrepúblicas soviéticas del Cáucaso, tienen profundas diferencias desde hace décadas a raíz de un conflicto territorial, que desde este domingo se han materializado en mortíferos combates en Nagorno Karabaj, enclave secesionista de Azerbaiyán apoyado por Armenia.



Los violentos combates entre el ejército azerbaiyano y los separatistas estallaron en esa región, que fue escenario de un conflicto sangriento que dejó más de 30.000 muertos a principios de los años 90.

En la más reciente escalda de violencia, al menos 68 personas han muerto de acuerdo a balances incompletos. Esto hace aumentar el temor de que estalle una guerra abierta entre Bakú y Ereván. Abecé para entender la escalada de violencia.

Una región en disputa

Territorio del Imperio ruso disputado por Armenia y Azerbaiyán en la guerra civil que siguió a la revolución bolchevique de 1917, Nagorno Karabaj, de mayoría

armenia, fue integrado en 1921 por Stalin a la república socialista soviética de Azerbaiyán con, a partir de 1923, un estatuto de autonomía.



En febrero de 1988, estallaron enfrentamientos interétnicos, en un contexto en que

Armenia y Azerbaiyán seguían formando parte de la URSS. El 10 de diciembre de 1991, Nagorno Karabaj proclamó su independencia de Bakú, con el apoyo de Ereván, con la disolución de la Unión Soviética de fondo.

Imagen de un video publicado este domingo en el sitio web oficial del Ministerio de Defensa de Armenia. Foto: AFP / Ministerio de Defensa de Armenia

¿Cómo fue que empeoró el conflicto?

Tras la caída de la URSS, el ejército soviético abandonó la región, dejando las armas. Esto llevó a una escalada del conflicto, marcada por dos grandes ofensivas de las fuerzas armenias en 1992 y 1993.



El 17 de mayo de 1994, un alto el fuego negociado por Moscú entró en vigor. Los armenios controlaban entonces alrededor de una quinta parte del territorio de Azerbaiyán, incluyendo Nagorno Karabaj. La guerra causó cerca de 30.000 muertos y millones de personas tuvieron que huir de los combates.



¿Qué rol tuvo el grupo de Minsk en este asunto?

En 1994, la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) creó el "Grupo de Minsk", formado por Estados Unidos, Francia y Rusia, con el objetivo de encontrar una salida al conflicto.



Pese a esta mediación y a varias rondas de negociaciones, no se alcanzó ninguna solución, y Bakú y Ereván no consiguieron ponerse de acuerdo sobre el estatuto de este territorio, que la comunidad internacional considera azerbaiyano. Hasta ahora, no se ha concluido ningún tratado de paz.



En noviembre de 2008, Armenia y Azerbaiyán firmaron una declaración con miras a una "solución pacífica" del conflicto, pero los choques persisten.



El 12 de noviembre de 2014, las fuerzas azerbaiyanas abatieron un helicóptero militar armenio en Nagorno Karabaj, y los tres miembros de su tripulación murieron, según los medios armenios. Los incidentes no dejan de multiplicarse y los dos bandos se acusan mutuamente de iniciar los ataques.

¿En qué consistieron las hostilidades de 2016?

En diciembre de 2015, el presidente armenio de aquel entonces, Serge Sarkissian, y su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliev, se reunieron pero no consiguieron llegar a un compromiso. Los mediadores de la OSCE denunciaron una situación "insoportable" en el terreno. A principios de abril de 2016, intensos combates enfrentaron las fuerzas azerbaiyanas y armenias, suscitando el temor a una guerra abierta.



Estos incidentes, los peores desde 1994 causaron al menos 110 muertos, entre civiles y militares de ambos bandos. Un alto el fuego negociado por Rusia puso fin a los combates, pero los disparos y los enfrentamientos en la línea del frente siguen siendo frecuentes.



El 12 de julio de 2020, estallaron combates en la frontera norte entre los dos países, lejos de Nagorno Karabaj, poco después de que el presidente azerbaiyano amenazara con abandonar las negociaciones de paz y considerara que Bakú tenía derecho a buscar "una solución militar al conflicto". Rusia se dijo dispuesta a actuar como mediadora.



A partir del 17 de julio, los enfrentamientos bajaron de intensidad pero se registran incidentes a diario. Según los balances oficiales, 19 personas murieron en julio, 12 militares y un civil azerbaiyanos y seis soldados armenios.

Se dice que Turquía es clave en la situación de ahora...

Sí. Turquía, que tiene ambiciones geoestratégicas en el Cáucaso y en la Asia central exsoviética, ha hecho de Azerbaiyán, un país de habla turca rico en hidrocarburos, su principal aliado en la región, una amistad alentada por su aversión por

Armenia.



Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Foto: AFP

Ankara apoya a Bakú en su voluntad de recuperar Nagorno Kabaraj. Los armenios también albergan una cierta hostilidad hacia Turquía a causa del genocidio de cerca de 1,5 millones de compatriotas suyos por parte del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Turquía rechaza ese término y califica el suceso de masacres recíprocas.



Este lunes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigió el final de la "ocupación"

armenia de Nagorno Karabaj para detener los sangrientos combates que oponen a separatistas apoyados por Armenia y las fuerzas azerbaiyanas.

"Llegó la hora de que esta crisis que comenzó con la ocupación de Nagorno Karabaj llegue a su fin. Cuando Armenia haya abandonado el territorio que ocupa, la región reencontrará la paz y la armonía", declaró en un discurso Erdogan, cuyo país es el principal apoyo de Azerbaiyán en este conflicto.



¿Y Rusia?

La gran potencia regional continúa siendo Rusia, que tiene unas relaciones más estrechas con Armenia que con Azerbaiyán, aunque vende armas a ambos países.

Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: AFP

Ereván ha participado en alianzas políticas, económicas y militares dominadas por Moscú, como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Además,

Armenia necesita a Rusia más que Azerbaiyán, pues este último es un país más rico, y ha aumentado su gasto militar.



El presidente ruso Vladimir Putin pidió este domingo poner fin a los mortíferos combates entre separatistas, apoyados por Armenia, y las fuerzas de Azerbaiyán en la región de Nagorno Karabaj. "Es importante hacer todo lo posible para evitar una escalada en la confrontación, pero lo principal es poner fin a las hostilidades", dijo Putin.

