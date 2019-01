¿Por qué es tan difícil rescatar al niño que cayó a un profundo pozo?

Este miércoles se cumple el tercer día de esfuerzo contra reloj en España sin que, hasta el momento, se tenga noticias sobre la situación del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó y quedó atrapado en un angosto pozo de más de cien metros de profundidad.



La finca donde se produjo el accidente, en la localidad malagueña de Totalán, se

encuentra rodeada por un perímetro de seguridad. Más de cien personas trabajan para intentar rescatar al pequeño.

Las dos novedades son, para empezar, la estimación oficial de un máximo de otras 48 horas para cavar un túnel paralelo que llegue hasta donde se estima que podría

estar el niño.



"Creemos que la nueva vía de rescate podría estar completa en un plazo de entre 24 y 48 horas", confirmó el delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Gómez de Celis.

La otra novedad es la participación en el operativo de dos técnicos de una de las

empresas que trabajaron en el rescate de los 33 mineros chilenos, en 2010. Se trata de la firma sueca SPT, de prospecciones geológicas de precisión.

Riesgos de la operación

"Seguiremos avanzando con todas las alternativas a la vez hasta ver cuál es la que nos permite llegar antes", dijo Gómez de Celis.



España está en vilo por la suerte del pequeño, que se precipitó en el pozo en la tarde del domingo pasado. La cavidad fue hecha construir por su familia en la finca que poseen en Málaga para intentar alcanzar un nicho de agua.



El pozo, que se cavó sin permisos oficiales, carecía de protección y no estaba señalizado. Al parecer, fue cavado el mes pasado y, al no alcanzar su objetivo, quedó abandonado sin que se tuviera en cuenta su potencial peligrosidad.

La mayor dificultad para el rescate es la profundidad del pozo: más de cien metros.

"Hay muchos antecedentes de accidentes de este tipo. Pero no hay tanta experiencia en pozos tan profundos", dijo el presidente del Colegio de Mineros de España, Manuel

Regueiro.



Un grupo de ingenieros en Minería se trasladó directamente desde Asturias para

sumarse al operativo y, sobre todo, para colaborar en las tareas de cavado contra reloj

de un túnel aledaño al pozo.



Ese pasadizo será de trazado horizontal y comenzará a perforarse desde una ladera del cerro en el que se encuentra la finca. La maniobra se pone en marcha porque son cada vez menores las expectativas de recuperar al pequeño desde la boca del pozo original.



"Lo importante en este caso es que todo se haga con la mayor celeridad posible pero, al mismo tiempo, cuidando la seguridad", dijo Regueiro.



El principal riesgo es la posibilidad de desmoronamientos. Con el paso de las horas

decaen las esperanzas.



La subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, deslizó la hipótesis de una

eventual "bolsa de oxígeno" donde se especula que podría estar el menor. Eso es lo que mantiene la cuota de esperanza.



En las pasadas 48 horas que transcurrieron desde que cayó en el profundo foso no se tuvo registro de él. No hay datos sobre su estado y las cámaras que se enviaron desde la superficie no pudieron registrarlo. No hay precisión, por tanto, sobre el punto exacto del pozo en el que se podría encontrar el niño.



El foso paralelo que se está construyendo contra reloj espera conectar con el pozo lo

antes posible. Se estima lograrlo no más allá del jueves.



Mientras se construye ese corredor paralelo, sigue la tarea de lenta aspiración de tierra hacia la superficie, en la confianza de agotar el tapón que impide llegar más abajo. Pero esto es cada vez más complejo por las características del terreno.



Otra de las alternativas que se baraja es la utilización de un georadar de alta

sensibilidad para trazar una "radiografía" del pozo e intentar situar al pequeño.

Pero los técnicos advierten que esa es una tecnología que no suele ser muy útil en

profundidades tan elevadas como las de este caso.



Por: Silvia Pisani

LA NACIÓN - ARGENTINA

(GDA)