El enviado del papa para la paz en Ucrania, el cardenal Matteo Zuppi, que debe viajar a China como parte de la misión encargada por Francisco, destacó este lunes que el papel de China para lograr la paz en Ucrania, al ser "uno de sus elementos más importantes".



"Debe ser una paz elegida por los ucranianos con las garantías, el compromiso, el esfuerzo de todos. Y está claro que el de China es quizás uno de los elementos más importantes", dijo Zuppi a los medios italianos al margen de un encuentro de la comunidad de San Egidio en Berlín.

Zuppi, elegido por el papa para intentar una mediación en la guerra de Ucrania, así como para conseguir el regreso de los niños ucranianos deportados a Rusia, ya visitó Kiev y después Moscú, sin que, por el momento, haya obtenido resultados.

Sobre cuándo visitará Pekín, el enviado del papa no quiso dar fechas y se limitó a señalar: "Los tiempos son notoriamente eternos, los de la Santa Sede, y los de China son notoriamente muy largos".



En cuanto a las recientes críticas de responsables ucranianos recibidas por Francisco, a quien las autoridades de Kiev acusaron de elogiar el imperialismo ruso en una charla con un grupo de estudiantes rusos, el cardenal dijo que no ponen en peligro su misión de paz.



"No lo creo, no lo creo, también porque nunca se ha hablado de mediación, nunca ha sido mediación. Siempre ha sido una misión, el papa lo explicó inmediatamente y lo repitió, cuál es su expectativa de esta misión y que precisamente no era ni es 'mediación', sino que es ayudar".

Velyka Dymerka, en Ucrania, tras 500 días de la guerra en Ucrania. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

El pasado día 6, el papa se reunió en el Vaticano con los obispos ucranianos, quienes le transmitieron que ciertas declaraciones suyas y gestos, así como de la Santa Sede, "son dolorosos y difíciles para el pueblo ucraniano, que actualmente se desangra en la lucha por su dignidad e independencia", según comunicaron en una nota.



Al regreso de su reciente viaje a Mongolia, el papa explicó que en su charla con los jóvenes rusos no elogió el imperialismo ruso, sino que animó “a conservar la herencia” y “a la transmisión de la cultura rusa”.



"Creo que está muy claro y que si hay algunas nubes obviamente ya se han despejado o se despejarán: son comprensibles en una situación tan tensa. Creo que el Gobierno y el pueblo ucranianos conocen el apoyo que la Iglesia y el Papa Francisco han tenido siempre a su sufrimiento", consideró Zuppi.



"Los caminos de la paz son a veces imprevisibles, necesitan el compromiso de todos. Necesitamos una gran alianza por la paz y para empujar a todos en la misma dirección", concluyó.



