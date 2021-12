Las escenas que se vivieron esta semana en la sala 13 de los Reales Tribunales de Justicia de Londres eran de película. Abogados de peso mayor se enfrentaban en torno a las acusaciones revertidas contra el rey emérito Juan Carlos I de España.

La demandante, por acoso, era su examante Corinna Larsen. Y en el trasfondo de todo, 65 millones de euros que supuestamente él le donó y ahora le reclama.



(En contexto: Rey Juan Carlos I clama inmunidad en Inglaterra ante acusación por acoso)



Larsen extendió una demanda hace un año, en la que solicita daños por el acoso a la que la sometió el rey emérito o, de manera indirecta, personas interpuestas como el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Roldán.

Según Larsen, el exmonarca busca recuperar el dinero de la donación “irrevocable” que le transfirió en 2012 o reanudar su relación sentimental, y dijo que ha necesitado atención médica “por la angustia” que ello le genera y que, por culpa del rey, ha sufrido problemas familiares y perdido clientes.



Eso, sumado a una jugosa indemnización que reclama y que todavía no se ha concretado en cifras.



Larsen, de 57 años, asistió a los tribunales y estuvo atenta en todo momento. La cuestión primordial giró en torno a si el rey emérito conserva o no la inmunidad para no ser juzgado.



Los supuestos acosos, seguimientos ilegales y difamación por los que Larsen demandó a Juan Carlos I tuvieron lugar en 2014, cuando este abdicó en favor de su hijo, Felipe VI.



El abogado de Larsen sostiene que él actuó como “individuo privado” y, por tanto, por fuera de la inmunidad que le otorga la Constitución española. La defensa del rey, por su parte, asegura que todavía la preserva como soberano y miembro de la casa real.

Debido al conflicto, el juez pidió al Estado español una señal aclaratoria que le ayude a llegar a una respuesta antes de dar a conocer su decisión en un plazo no superior a dos meses.



Este es solo uno de los hilos de la telaraña en torno a Juan Carlos I, cuyo manejo financiero ha sido objeto de investigaciones judiciales en Suiza y en España por los delitos de la percepción de una posible comisión por intervenir en la adjudicación de la obra del tren a La Meca (65 millones que se supone traspasó a Larsen), dineros ocultos en un paraíso fiscal y el uso de fondos de un empresario mexicano a través de un testaferro. Larsen, por su parte, también es foco de pesquisas judiciales internacionales de orden financiero.



(Le puede interesar: Juan Carlos I asegura que sufrió 'muchas presiones' para irse de España)

Facebook Twitter Linkedin

El rey emérito Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo y se retiró de la vida pública. Foto: EFE

EL TIEMPO habló con el profesor Luis García Segura, abogado en ejercicio en los tribunales de Madrid y coordinador de la Cátedra Global Nebrija-Santander en Gestión de Riesgos y Conflictos.



¿Cuáles son las claves para entender el caso?

​

Estamos ante un conflicto originado a raíz de actuaciones de la vida privada del rey emérito Juan Carlos I y que se ha convertido en un caso complejo con ramificaciones políticas y diplomáticas con la participación de múltiples Estados. Se cuestiona y se juzga en el ámbito público el carácter y las actuaciones del rey, involucrando y dando protagonismo a una amiga íntima, que se siente traicionada y utilizada. La complejidad del caso viene dada por el cuestionamiento hacia la monarquía española, presente en la política del país en las últimas dos décadas.



En su opinión, ¿el rey emérito está protegido por inmunidad?

​

Sí que está protegido en la mayoría de los hechos relatados. Es una protección controversial y polémica, y que, para efectos prácticos, ha servido para hacer más daño que bien tanto a la figura de Juan Carlos I como a la monarquía española.



¿Cuál cree que es el interés real de Corinna Larsen?

​

La señora Larsen aportó pruebas de mensajes telefónicos y correos electrónicos. La valoración de esta documentación está en manos de la justicia británica. No obstante, parte de los hechos han quedado reflejados en sumarios en España y Suiza y esto sin lugar a duda es un punto a su favor. El motivo de presentar esta demanda puede obedecer a una estrategia legal, que busca ventilar ante la opinión pública una narrativa distinta, más favorable a sus intereses, de cara a los casos que tiene pendientes en España y Suiza.



¿Qué peligros legales corre Corinna Larsen?

​

Las autoridades suizas están investigando si dicha donación procede de una comisión por la mediación en la adjudicación a un conglomerado español de las obras del tren de alta velocidad a La Meca, algo que la señora Larsen niega rotundamente. Estas averiguaciones en Suiza podrían tener repercusión también en España, donde la Fiscalía Anticorrupción investiga en diligencias secretas desde hace un año y medio los contratos que llevaron a esa adjudicación del tren de alta velocidad en Arabia Saudí. No obstante, existe constancia de un audio en donde Corinna Larsen insinúa o afirma que el rey emérito sí había cobrado comisiones por la negociación de la obra.



En España se habla de una posible reforma de la Constitución que contempla la inmunidad del monarca y la ley sálica. ¿Se podrá efectuar?

​

Es un tema que se retoma de forma recurrente y existen opiniones muy apasionadas al respecto, tanto a favor del actual modelo como a favor de un cambio radical. Es una lástima que no se pueda presentar ante la opinión pública un debate objetivo y razonado, desde las cortes generales del Estado, en donde se planteen los diferentes modelos y opciones posibles. A lo mejor hace falta la implicación de nosotros los investigadores y docentes, a fin de desmitificar y plantear objetivamente las cosas, sin maquillajes ni manipulaciones.



¿Qué sigue para Juan Carlos I?

​

Toca esperar las próximas semanas para saber el fallo preliminar del tribunal británico. No obstante, no podemos esperar la resolución de esta cuestión a corto plazo, ya que dadas las implicaciones políticas y diplomáticas mencionadas posiblemente se avecinan años de batallas legales, en diferentes jurisdicciones y en diferentes ámbitos



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

Más noticias