El rey Carlos III decidió que no vivirá en el palacio de Buckingham, rompiendo una tradición de los monarcas británicos. Asegura que el palacio no es adecuado para el propósito del mundo moderno, así como también que su mantenimiento es insostenible.



Como lo indica la tradición y la norma, el Rey y su familia deben vivir en el palacio de Buckingham que también es la sede administrativa del Reino. Sin embargo, Carlos III, quien fue proclamado rey el pasado 8 de septiembre, decidió que no vivirá en el palacio de 77.000 metros cuadrados, y permanecerá en su residencia actual en Clarence House ubicada a 400.



La razón principal de la decisión sería las condiciones del palacio, pues el rey Carlos no considera que siga una vivienda adecuada para estos tiempos: “No la ve como un futuro hogar viable ni como una casa adecuada para el mundo moderno. Cree que su mantenimiento, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, no es sostenible", aseguraron fuentes cercanas de The Sunday Times.

Palacio de Buckingham. Foto: Palacio de Buckingham - Google Maps

Los reyes vivirán en tres residencias, la principal será la actual, Clarence House, donde viven desde 2003, allí permanecerán los primeros tres días de la semana (lunes, martes y miércoles). Posteriormente pasarán al castillo de Windsor donde estarán dos días más (jueves y viernes), para llegar al fin de semana en el cual residirán en la finca de Sandringham, tres horas al noreste de Londres.



La decisión contradictoria a las tradiciones por parte de Carlos III representa preocupación para la monarquía, esto debido a que, al ser una de las primeras decisiones de su mandado, estaría enviando un mensaje de sobre su disposición a hacer cambios y no ser un rey constitucional.



Carlos III vive junto a su esposa y actual reina consorte, Camila, en Clarence House desde el año 2003, posterior al fallecimiento de su abuela, la reina madre de Inglaterra quien murió en 2002 a los 101 años.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

