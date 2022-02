El presidente ruso, Vladimir Putin, ha tomado su decisión. Llevó la guerra a Ucrania. Este es un momento decisivo para Europa. Por primera vez desde las guerras de los Balcanes de la década de 1990, limitadas a la zona de una Yugoslavia en desintegración, el continente se enfrenta de nuevo a bombardeos de ciudades y al avance terrestre de divisiones de tanques de guerra. Sólo que esta vez es una superpotencia nuclear la que ha iniciado el conflicto.



(Lea aquí: Ejército ruso se acerca a Kiev para ‘decapitar’ al gobierno, según EE. UU.)



(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO)

Al ordenar una invasión, Putin está mostrando un descarado desprecio por los tratados internacionales y el derecho de las naciones. No ha habido ningún acontecimiento comparable en Europa desde la época de Hitler. Según las últimas declaraciones de Putin, Ucrania no tiene derecho a existir como Estado soberano – a pesar de que es miembro de las Naciones Unidas, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y del Consejo de Europa; y a pesar de que la propia Rusia (bajo el mandato de Boris Yeltsin) ha reconocido la independencia del país.



Ahora, Putin afirma que Ucrania es una parte inseparable de Rusia. Lo que piense la mayoría de los ucranianos es irrelevante para él; lo único que importa es la grandeza de Rusia y su posición internacional. Pero no se equivoquen: Putin quiere algo más que a Ucrania. Su guerra tiene que ver con todo el sistema europeo, que se basa sobre todo en la inviolabilidad de las fronteras. Al tratar de rediseñar el mapa por la fuerza, espera revertir el proyecto europeo y restablecer a Rusia como potencia preeminente, al menos en Europa del este. Con las humillaciones de los años noventa borradas, Rusia volverá a ser una potencia mundial, a la altura de Estados Unidos y China.



(Le puede interesar: 'Listas de la muerte': ¿Por qué los ucranianos están bloqueando Facebook?)



Según Putin, Ucrania no tiene tradición de Estado y se ha convertido en un mero instrumento del expansionismo estadounidense y de la Otán, lo que supone una amenaza para la seguridad de Rusia. En un extraño discurso dado el día antes de que sus tropas irrumpieran en la frontera, Putin llegó a afirmar que Ucrania está tratando de adquirir armas nucleares. De hecho, cuando la Unión Soviética se derrumbó a principios de la década de 1990, Ucrania -que albergaba el tercer arsenal nuclear más grande del mundo en ese momento- entregó sus armas nucleares a Rusia con el apoyo diplomático activo de los "malvados" Estados Unidos.

Putin está mostrando

un descarado desprecio por los tratados internacionales y el derecho de las naciones FACEBOOK

TWITTER

Ucrania lo hizo porque había recibido "garantías" de su integridad territorial, tal y como se recoge en el Memorando de Budapest sobre Garantías de Seguridad del 5 de diciembre de 1994. Dicho documento fue firmado por las potencias garantes: Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia, junto con Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán (estos dos últimos renunciaron a los pequeños arsenales nucleares que habían heredado de la URSS).



Si se comparan con los hechos históricos, las declaraciones de Putin no tienen sentido. Su principal objetivo, claramente, es dar a su propia población una justificación para invadir Ucrania. Putin sabe que, si a los rusos de a pie se les diera a elegir entre una guerra para dominar Europa del este y una vida mejor y más próspera en casa, preferirían lo segundo. Como tantas veces ha ocurrido en la historia de Rusia, los ciudadanos están siendo despojados de su futuro a manos de sus mandatarios.



El ascenso de Rusia como potencia mundial en los siglos XIX y XX tuvo como consecuencia numerosas tragedias, no sólo para los vecinos que subyugó y absorbió gradualmente, sino también para su propio pueblo. Los actuales dirigentes chinos, en particular, deberían tener presente esta historia, teniendo en cuenta que la Rusia imperial arrebató más territorio a China que a ningún otro país.



Lo que Putin no parece darse cuenta es que la prolongada política rusa de dominar a los pueblos extranjeros en su esfera de influencia hace que otros países se centren en cómo escapar de la prisión geopolítica del Kremlin a la primera oportunidad, asegurándose la protección de la Otán. La expansión de la Alianza hacia el este después de 1989 atestigua esta dinámica. Ucrania quiere entrar en la Otán no porque esta pretenda atacar a Rusia, sino porque Rusia ha demostrado cada vez más su intención de atacar a Ucrania. Y ahora lo ha hecho.



(En otras noticias: Biden: 'Defenderemos hasta el último centímetro de la Otán)

Mientras que el gigante asiático ha logrado una modernización económica y tecnológica, Putin ha destinado al ejército los ingresos de las exportaciones, engañando una vez más al pueblo ruso FACEBOOK

TWITTER

Merece la pena recordar que en los años 90 la propaganda rusa acusaba a Occidente de albergar todo tipo de planes malignos. Ninguno de estos complots se llevó a cabo en aquel momento, cuando Rusia estaba hundida, porque nunca existió tal plan occidental. Las acusaciones no eran más que disparates creados para infundir miedo.



El proyecto imperial ruso siempre se ha caracterizado por una mezcla de pobreza interna, opresión brutal, una florida paranoia y aspiraciones de poder mundial. Y, sin embargo, ha demostrado ser excepcionalmente resistente a la modernización, no sólo bajo el régimen de los zares y luego bajo el de Lenin y Stalin, sino también bajo el de Putin.



Basta con comparar la economía de Rusia con la de China. Ambos son sistemas autoritarios y, sin embargo, la renta per cápita china ha crecido con fuerza, mientras que la calidad de vida rusa ha disminuido.



En términos históricos, Putin está llevando a Rusia hacia el siglo XIX, en busca de una grandeza de antaño, mientras que China está avanzando para convertirse en la superpotencia determinante del siglo XXI. Mientras que el gigante asiático ha logrado una modernización económica y tecnológica sin precedentes, Putin ha destinado al ejército los ingresos de las exportaciones energéticas de Rusia, engañando una vez más al pueblo ruso, despojándolos su futuro.



Ucrania ha intentado escapar de este ciclo interminable de pobreza, opresión y ambición imperial con su orientación cada vez más pronunciada hacia Europa. Una democracia liberal al estilo europeo que funcione bien en Ucrania pondría en peligro el gobierno autoritario de Putin. El pueblo ruso se preguntaría a sí mismo y a sus líderes: "¿Por qué no nosotros?".



Putin no tendría una buena respuesta que darles, y lo sabe. Por eso Rusia está hoy en Ucrania.Joschka Fischer

Project Syndicate

Ministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller de Alemania de 1998 a 2005, fue líder del Partido Verde alemán durante casi 20 años