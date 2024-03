¿Por qué el Kremlin se niega a comentar la reivindicación del Estado Islámico del atentado en Moscú?

El Kremlin se negó este lunes a comentar la reivindicación del grupo yihadista Estado Islámico (EI) del atentado durante un concierto en Moscú mientras se esté llevando a cabo la investigación.

Al menos 137 personas murieron en el ataque de un grupo de hombres armados en un concierto en el complejo Crocus City Hall, en la periferia de Moscú, en el atentado más sangriento en suelo europeo reivindicado por el EI.

El grupo EI, que Rusia combate en Siria y que está activo en el Cáucaso ruso, reivindicó el atentado, pero las autoridades rusas han afirmado que los presuntos asesinos intentaban huir a territorio ucraniano tras el ataque.

Kiev, confrontado a la ofensiva rusa desde hace más de dos años, ha negado firmemente cualquier implicación en el atentado. Estados Unidos también ha rechazado la versión del presidente ruso.

El presidente Vladimir Putin se dirigió a los rusos tras el ataque terrorista en el auditorio Crocus. Foto:EPA

Este domingo, de hecho, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, reiteró que Ucrania "no tuvo participación alguna" en el atentado y que todas las pistas apuntan al EI.

"El EI es el único responsable de este ataque. No hubo participación alguna de Ucrania", dijo Watson, en referencia al grupo yihadista.

No hay "ninguna" evidencia de que Ucrania estuviera involucrada, coincidió la vicepresidenta Kamala Harris en una entrevista con el programa "This Week", transmitido este domingo en la cadena televisiva ABC News.

"ISIS-K es en realidad, según todos los indicios, responsable de lo sucedido", dijo al citar el acrónimo del grupo. Esa "K" se refiere a la región de Jorasán (Khorasan, en inglés). El ataque fue reivindicado por esa rama del EI que opera en Afganistán y Pakistán.

¿Por qué Moscú no responsabiliza aún al EI?

Cuestionado sobre por qué en las declaraciones oficiales de Putin y otros altos funcionarios rusos sobre el brutal ataque terrorista no se menciona al Estado Islámico, el Kremlin aseguró este lunes que no hay una "hipótesis definida" sobre la autoría de atentado del viernes.

"La investigación continúa, de momento no se ha hecho pública ninguna hipótesis definida", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

"Se habló solo de datos preliminares, aún no ha habido hipótesis", explicó e insistió: "Hay que esperar la información de los cuerpos de seguridad".

Día de luto en Rusia por las víctimas del atentado en una sala de conciertos. Foto:EFE

En las calles de Moscú, muchos se niegan a hablar de este tema tan sensible y se dividen entre quienes culpan a Ucrania y quienes hacen enteramente responsable al grupo terrorista.

"Creo que detrás de este acto terrorista están los islamistas extremistas del EI. Ucrania también comete actos terroristas, pero esto concuerda más con lo que hacen los islamistas", explica un joven de 22 años, que afirma ser un habitual asistente al Crocus City Hall.

"No creo en la versión de la implicación de Ucrania, incluso después de lo que dijo el presidente" Putin, insiste.

En el ámbito internacional, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya pidió este lunes al Kremlin que no "instrumentalice" el atentado luego de que el Kremlin insinuó una participación de Ucrania en el ataque. Esos señalamientos han hecho temer la posibilidad de que Moscú tome represalias contra Kiev.

"Hay que evitar cualquier instrumentalización o distorsión, y ser exigentes y eficaces. Ese es el espíritu con el que avanzamos y espero que Rusia haga lo mismo", aseguró a la prensa Macron.

Rusia alista medidas tras el ataque

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, celebrará este lunes una reunión especial para abordar las medidas a tomar tras el atentado terrorista.

"Hoy en la segunda mitad del día, más cerca de la noche, el presidente tiene la intención de celebrar una reunión para debatir las medidas a tomar tras el atentado", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa.

Putin se reunirá con representantes de las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia, sanidad y asuntos sociales.

Según Peskov, en la reunión "el presidente escuchará todos los informes de los correspondientes servicios".

En el centro comercial Crocus City Hall tras el tiroteo. Foto:AFP

Además, señaló que entre los temas a debatir están las medidas adicionales de apoyo por parte del Estado a las víctimas del atentado, de las que 97 aún están hospitalizadas.

El portavoz del Kremlin descartó que de momento Putin tenga previsto visitar el lugar de los hechos e indicó que, por ahora, "no hay ningún cambio" en la agenda del presidente ruso, y "los viajes planificados para el futuro próximo están en proceso de preparación".

Además, Peskov defendió este lunes la actuación de los servicios de seguridad rusos, sometidos a duras críticas en las redes sociales.

"Los servicios de seguridad trabajan incansablemente y hacen frente a todas las amenazas, a todos los desafíos que afronta nuestro país y nuestra sociedad", dijo.

Subrayó que los servicios secretos rusos "operan por su cuenta" y negó que haya algún contacto al respecto con sus homólogos occidentales.

El portavoz de Kremlin agregó que "no hay ni una sola ciudad ni un solo país que esté totalmente protegido de la amenaza del terrorismo".

En total, las autoridades rusas reportaron el arresto de 11 personas por el atentado. Foto:AFP

"La lucha contra el terrorismo es un proceso permanente que exige una plena cooperación internacional", subrayó, para añadir que actualmente, en este "periodo de confrontación, agudizado al máximo, no es que no haya cooperación en plena medida, no la hay en ninguna medida".

Peskov, por otro lado, no quiso comentar las acusaciones de torturas a los sospechosos detenidos, que emergieron tras publicarse videos en redes sociales e imágenes donde tres de los cuatro arrestados aparecen con la cara ensangrentada.

Otro video, difundido en internet y cuya veracidad no pudo confirmarse, muestra cómo una persona fuera de campo secciona la oreja a uno de los sospechosos del atentado.

En la comparecencia de los sospechosos el domingo por la noche ante un tribunal, uno de ellos tenía una venda blanca en una oreja y otro llegó en silla de ruedas y con los ojos cerrados.

Una de las figuras de la oposición rusa en el exilio, Leonid Volkov, denunció el intento de los servicios de seguridad rusos de "desviar la atención de (su) impotencia y (su) fracaso", mostrando estos videos.

Las autoridades dijeron haber detenido en total a 11 personas, entre ellas estos cuatro presuntos atacantes. Pero el perfil de los demás detenidos no está definido de momento.

Uno de los sospechosos de haber participado en el atentado contra una sala de conciertos en el que murieron 137 personas. Foto:AFP

Los cuatro individuos fueron puestos en detención provisional el domingo por la noche, hasta el 22 de mayo, a la espera del juicio, cuya fecha aún no ha sido decidida. Acusados de "terrorismo", se enfrentan a penas de cadena perpetua.

Altos cargos del entorno de Putin instaron estas últimas horas a que se levante la moratoria sobre la pena de muerte para los "terroristas".

El atentado, ocurrido pocos días después de la reelección de Putin y entre promesas de seguridad a la población tras el recrudecimiento de los ataques ucranianos en suelo ruso, supone un duro revés para el mandatario.

El ataque recuerda a otros actos terroristas durante los primeros años de Putin en el poder, con la guerra en Chechenia como telón de fondo: la toma de rehenes en el teatro moscovita de Dubrovka en 2002 y la tragedia de la escuela de Beslan dos años después.

*Con AFP y EFE