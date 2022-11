El tema es conocido como la 'La Marcha Granadera' y es originario del año 1761. Fue declarada 'Marcha de Honor' por el Rey Carlos III en 1770, y después como 'Marcha Real' pues era la pieza musical que se tocaba en todos los actos donde estuviera la casa real.



Sin embargo, esta obra, el máximo símbolo musical de España, no tiene letra a pesar de múltiples intentos por ponerle, y hace parte de la lista de la lista de los únicos tres países del mundo el cual su himno no tiene letra.



Los tres países del mundo que no cuentan con letra en su himno son Bosnia y Herzegovina, San Marino y España. Kosovo tampoco cuenta con letra, pero es debatible pues muchas naciones aún no lo reconocen como un territorio independiente (Colombia sí lo hace).



En cuanto al himno de España ha sido utilizado como símbolo desde hace 250 años, siendo uno de los más antiguos de Europa. Sin embargo no fue hasta el 10 de octubre de 1997 que fue oficializado por el Consejo de Ministros del país.

Nació como una marcha creada para acompañar los desfiles militares, por lo que la ausencia de la letra tenía sentido en cuanto a que era innecesaria en sus orígenes. Pero, el paso del tiempo ha pedido esta distinción que hasta el momento no se ha logrado.

¿Cuál es la razón de que no tenga letra?

Han existido múltiples intentos de ponerle letra al himno de España. Entre ellos, el General Prim, junto con el Comité Olímpico Español en 2007 intentaron añadirle, pero estos intentos resultaron fallidos.



Dicha letra no alcanzó a llegar al congreso debido a la controversia y fuertes críticas.

Por otro lado, altos cargos políticos en España realizaron un concurso a músicos y poetas para poner letra al himno. La competencia no logró llegar a un acuerdo frente a los resultados y las propuestas nunca llegaron a representar a España.



Entre otros intentos de ponerle letra al himno, la mayoría de ellas se han descartado por desacuerdos, y este ha sido el factor común que han llevado a las propuestas de letra a no prosperar y mantener el himno de Español sin letra, dejando curiosos momentos como en partidos internacionales en los que los españoles se mantienen en silencio cuando suena su himno, en contraste a la algarabía que manifiestan otros países.

