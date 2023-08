Varios medios de comunicación decidieron bloquear la herramienta de rastreo de páginas web usada por OpenAI, creador de ChatGPT, que busca mejorar sus modelos de inteligencia artificial.



The New York Times, CNN, la emisora australiana ABC y las agencias de prensa Reuters y Bloomberg bloquearon el acceso a GPTBot, el rastreador de páginas web lanzado el 8 de agosto.



Les siguieron otros medios de comunicación franceses, como France 24, RFI, Mediapart, Radio France y TF1.



"Hay una cosa que no se va a tolerar: el saqueo no autorizado de contenidos", declaró el lunes en rueda de prensa la presidenta de Radio France, Sibyle Veil.



La misión de GPTBot es recoger todos los datos y la información de páginas web para alimentar sus modelos de inteligencia artificial (IA) generativa.



Pero la start-up californiana, que ha hecho público la manera en que se puede impedir que su robot acceda a los datos de un sitio, se enfrenta a un creciente rechazo de las páginas digitales.

Foto de referencia Foto: iStock

Según Originality.ai, una herramienta que detecta los plagios, casi un 10 % de las páginas más importantes del mundo negaron el acceso a GPTBot dos semanas después de su lanzamiento.



Entre ellas Amazon.com, Wikihow.com, Quora.com o el banco de imágenes Shutterstock. Según Originality.ai, la proporción de sitios web que prohíben el acceso a GPTBot aumentará un 5 % por semana.

Remuneración y transparencia

"No hay ninguna razón para que se beneficien de nuestros contenidos sin contraparte", señaló Laurent Frisch, director de estrategia digital e innovación de Radio France, a la AFP.



Herramientas de IA como el robot conversacional ChatGPT o generadores de imágenes DALL-E 2, Stable Diffusion y Midjourney se hicieron muy populares el año pasado por su capacidad de generar una gran cantidad de contenidos a partir de breves mensajes de texto.



Pero las empresas responsables de estas herramientas, como OpenAI y Stability AI, se enfrentan ahora a una serie de demandas de artistas y autores que alegan que su trabajo ha sido robado.



"Basta ya de ser saqueados por estas empresas que obtienen beneficios a costa de nuestra producción", se quejó Vincent Fleury, director digital de France Medias Monde, empresa matriz de France 24 y RFI.

Los directivos de algunos medios de comunicación franceses expresaron también su preocupación por la posibilidad de que sus contenidos sean asociados a información falsa. Exigen que se abran discusiones con OpenAI y otras empresas de IA.



"Los medios deben ser remunerados de manera justa. Nuestro deseo es obtener acuerdos de licencia y pago", declaró Bertrand Gié, director de la división de noticias del diario Le Figaro.

Primer paso

La agencia de prensa Associated Press (AP) allanó el camino en Estados Unidos al firmar en julio un acuerdo con OpenAI que le autoriza a acceder a sus archivos desde 1985 a cambio de tener acceso a su tecnología y experiencia en IA.



OpenAI también se comprometió a entregar cinco millones de dólares al American Journalism Project, una organización que apoya a medios locales, y otros cinco millones en créditos para ayudar a implantar tecnologías de IA.



Un consorcio de medios de comunicación, entre ellos AFP, Associated Press y Gannett/USA Today, publicó en agosto una carta abierta para exhortar a los dirigentes de empresas de IA a pedir permiso antes de usar sus textos e imágenes para generar contenidos.

