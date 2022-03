Rusia y Ucrania han logrado algunos avances en varios de los temas que discuten en las negociaciones de paz, aunque no se ha logrado un acercamiento en todos ellos, afirmó este miércoles el jefe de la delegación rusa, el asesor presidencial Vladimir Medinsky.



“Hay algunos avances en varias posiciones, pero no en todas. Las posturas de las partes han sido definidas, son bastante claras, avanzamos lentamente, respetando todos los intereses de la Federación Rusa y sus ciudadanos”, dijo Medinsky, según la agencia rusa Tass.

Medinsky participa en las rondas de negociaciones que mantienen delegaciones de Ucrania y Rusia desde hace varias semanas y que este miércoles entran en su sexta ronda, que se celebrará por videoconferencia.



El asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, también dijo que en esos encuentros se estaban igualmente discutiendo las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia tras su invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero.



Se está debatiendo "en general, toda esta loca situación con las sanciones económicas que, por supuesto, ya no se parece a ninguna sanción, sino a una guerra económica en toda regla, a gran escala y sin precedentes en la historia contra Rusia", añadió.



Medinsky indicó que un gran equipo de abogados, militares y expertos trabajan entre reunión y reunión, incluida la noche, para lograr una "reconciliación de las posturas" entre ambas partes y en la "búsqueda de compromisos".

Civiles ucranianos ante un ataque en zona residencial de Kiev. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Las negociaciones se llevan a cabo a nivel no solo de los líderes de los grupos de negociación y sus miembros, sino también de un gran equipo de abogados FACEBOOK

“Las negociaciones se llevan a cabo a nivel no solo de los líderes de los grupos de negociación y sus miembros, sino también de un gran equipo de abogados, expertos, especialistas en asuntos internacionales, militares, quienes, por regla general, comparan posiciones a última hora de la tarde y por la noche y tratan de llegar a algún tipo de compromiso, lo cual, por supuesto, es muy difícil", agregó.



También el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, se refirió este miércoles a estos contactos y aseguró que "está cerca" de obtenerse un acuerdo con Ucrania sobre las garantías de seguridad, según informaron las agencias rusas.



"Hay una serie de formulaciones de los acuerdos con Ucrania sobre el estatuto de neutralidad y las garantías de seguridad que están a punto de lograrse", declaró Lavrov, informó la agencia rusa Interfax.



Horas antes, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, afirmó que las posiciones en las negociaciones con Rusia para un alto el fuego son ahora más realistas, pero que todavía se necesita tiempo para que las decisiones "sean de interés para Ucrania".



En un mensaje publicado esta madrugada, en el comienzo del vigesimoprimer día de invasión rusa, Zelenski dijo que las posiciones en las negociaciones "suenan más realistas", que "es difícil, pero importante" seguir negociando y que todavía "se necesitan esfuerzos" porque "toda guerra termina en un acuerdo".

Bombardeo en Kiev, Ucrania Foto: EFE

Ucrania rechaza la idea de una neutralidad

Ucrania pide "garantías en materia de seguridad" frente a Rusia y rechaza la idea de adoptar una "neutralidad" que tome como modelo a Suecia o Austria, anunció el miércoles la presidencia ucraniana.



"Ucrania se encuentra en una guerra directa con Rusia. Por tanto, el modelo solo puede ser 'ucraniano'" y debe contar "con una base de garantías sólidas en materia de seguridad", dijo el negociador Mijailo Podoliak, en comentarios publicados por la oficina del presidente Volodimir Zelenski.



El responsable precisó que los firmantes deberían comprometerse a intervenir en caso de agresión contra Ucrania.



"Esto significa que los firmantes de estas garantías no pueden quedarse al margen en caso de ataque contra Ucrania como ocurre hoy, y que participarán activamente en el conflicto del lado ucraniano" y le suministrarán "inmediatamente" las armas necesarias, citó Podoliak.



Kiev pide que se establezca también una zona de exclusión aérea sobre Ucrania en caso de ofensiva contra su territorio, añadió.



Poco antes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, mencionó que Austria y Suecia podrían ser tomados como modelos de neutralidad por Ucrania para llegar a un compromiso.



Las dos partes negocian por videoconferencia desde el lunes y las conversaciones continúan este miércoles, cuando se cumplen tres semanas de ofensiva en Ucrania.



Suecia, país no alineado, no es miembro de la Otán aunque sí socio de la Alianza desde mediados de los años 90.



El país abandonó oficialmente su neutralidad al final de la Guerra Fría, periodo que coincidió además con su entrada en la Unión Europea (UE). Austria es un país neutro y no puede enviar soldados a un país en guerra, exceptuando las misiones de la ONU.



El martes, Zelenski dio un paso en dirección a Rusia y estimó que había que aceptar que su país no será nunca miembro de la Otán. Esta posibilidad es uno de los principales argumentos usados por Rusia para justificar su ofensiva contra Ucrania.



EFE y AFP

