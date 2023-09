Debido a la fuerte tormenta que inundó una región del centro de Grecia, un rebaño de ovejas tuvo que buscar su alimento dentro de un invernadero en el que se cultivaba marihuana medicinal.



Según el testimonio de un agricultor del área, las ovejas se comieron hasta 100 kilos del sembrado y fue gracias al extraño comportamiento de los animales que las personas se dieron cuenta de lo que había ocurrido.



(Le recomendamos: 'Imitan otro producto y engañan': Invima alerta sobre rastros de marihuana en galletas).

Ovejas se comen 100 kilos de marihuana

De conformidad con medios locales, el propietario del invernadero quedó consternado al saber que un rebaño de ovejas se había comido su cosecha de marihuana medicinal, que también había resultado gravemente dañada por las inundaciones y el mal tiempo.



“Tuvimos calor, perdimos gran parte de nuestra producción. Tuvimos las inundaciones, perdimos otro pedazo. ¿Y la mejor parte? Después de todo esto, un rebaño de ovejas entró a las instalaciones y empezó a comer lo que quedaba. Honestamente, no sé qué decir”, explicó el dueño de la cosecha.



"No sé si reír o llorar", enfatizó.

Consecuencias de las inundaciones en Grecia

Las inundaciones han generado un duro golpe para la producción ganadera y agrícola, no sólo de la región si no de todo el país.



Es así como más de cien mil animales se vieron afectados a causa de las tormentas que arrasaron Tesalia y partes de Grecia Central, pues han muerto debido al hambre y las condiciones que aquejan al sector.



Ante esto, el alcalde de Tyrnavos, Yiannis Kokouras, comentó que debe haber una ayuda inmediata en cuanto a la alimentación de los animales, pues de no ser así el ganado que sobrevivió al desastre desaparecerá.



Además, enfatizó en que los caminos rurales quedaron destruidos y varias hectáreas de tierras de cultivo están bajo toneladas de agua.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

