Letonia, Lituania, Estonia, Polonia y Ucrania emitieron este lunes una declaración conjunta en la que piden al Comité Olímpico Internacional (COI) que reconsidere su recomendación de que los deportistas de Rusia y Bielorrusia puedan competir en los Juegos Olímpicos de Invierno y Verano de 2024 como “atletas neutrales”.



Los ministerios de Exteriores de esos países señalaron que a pesar de la preocupación

de los relatores especiales de las Naciones Unidas (ONU) sobre la prohibición de la discriminación basada únicamente en la nacionalidad de los deportistas, el COI debería mantener su decisión de hace un año de prohibir a los de Rusia y Bielorrusia participar en los Juegos Olímpicos.

Esa decisión se basó sobre el argumento de la invasión rusa de Ucrania y el uso

de Bielorrusia por parte de Moscú como base para su agresión militar. “Lamentamos que el COI haya utilizado esta preocupación como excusa para cambiar radicalmente su posición previamente bien fundada con respecto a la recomendación de no invitar a deportistas y oficiales rusos y bielorrusos a competencias internacionales”, dice el comunicado.



Enfatiza que “no es la nacionalidad lo que determina el papel de los deportistas, sino el hecho de que estén patrocinados por sus gobiernos nacionales o empresas que apoyan al régimen del Kremlin, que continúan la guerra de agresión contra Ucrania, o que están directamente conectados con el sector militar ruso”.



Muchos deportistas

“Todos los días, las tropas rusas atacan implacablemente la infraestructura civil ucraniana, incluidas las instalaciones deportivas, y matan a ucranianos, incluidos deportistas. Millones de ucranianos, incluidos deportistas y sus familias, se han visto obligados a abandonar sus hogares para escapar de la ocupación rusa", agrega el comunicado.



Además, los ministerios de los cinco países añaden que "muchos deportistas

de Ucrania todavía no pueden participar en eventos deportivos debido a la invasión de Rusia a su país”.



Refiriéndose a la reunión del Comité Ejecutivo del COI del 28 al 30 de marzo, los ministerios de Relaciones Exteriores afirman que "no hay razón para abandonar el régimen de exclusión impuesto por el COI a los deportistas rusos y bielorrusos" hace más de un año, inmediatamente después "de la invasión rusa de Ucrania.



"Creemos firmemente que ahora no es el momento adecuado para considerar la posibilidad de que los deportistas rusos y bielorrusos regresen a los Juegos Olímpicos. Hasta que el COI haya tomado sus decisiones finales, lo instamos encarecidamente a que reconsidere sus planes y regrese a la posición original razonable respaldada por la comunidad internacional”, subrayan.



La declaración conjunta de los tres países bálticos, Polonia y Ucrania finaliza con el comentario de que está abierta al apoyo de otros países y Reino Unido ya se unió.

EFE