Rusia descargó este martes un aluvión de misiles en Ucrania, dejando a más de siete millones de hogares sin luz y provocando apagones en la vecina Moldavia.



El gobierno de Polonia, un país de la Otán, convocó a una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad Nacional, tras la publicación de informes sobre caídas de misiles rusos cerca de su frontera con Ucrania. También Hungría convocó su Consejo de Defensa.



En Estados Unidos, el portavoz del Pentágono indicó estar "al tanto de informes de prensa que dicen que dos misiles rusos impactaron en el interior de Polonia o en la frontera con Ucrania", precisando que hasta el momento carecía de elementos "para corroborar que hubo un ataque con misiles". También la Otán indicó que "investiga" esos reportes.

Rusia calificó esos informes de "provocación intencionada que buscan una escalada de la situación".



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que reclama con insistencia mayor ayuda occidental, acusó en cambio a Moscú de provocar una "escalada muy significativa" del conflicto, al bombardear Polonia.



Pero, ¿qué implica un ataque a un país de la Otán, como es el caso de Polonia?

Volodimir Zelenski este lunes en Jersón, donde anunció que empezaba "el inicio del fin de la guerra". Foto: AFP

Zelenski pide actuar

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de disparar misiles contra Polonia, un país de la Otán, e instó a la alianza transatlántica a "actuar" ante una "escalada muy significativa" del conflicto.



"Misiles rusos alcanzaron hoy a Polonia, el territorio de un país aliado. Murieron personas. Por favor, acepten nuestras condolencias", dijo Zelenski, cuyo país no es miembro de la Alianza Atlántica.



Cuanto más tiempo sienta Rusia esta inmunidad, más amenazas habrá contra cualquiera que esté al alcance de los misiles rusos.

TWITTER

"Cuanto más tiempo sienta Rusia esta inmunidad, más amenazas habrá contra cualquiera que esté al alcance de los misiles rusos", añadió. "Disparar misiles contra el territorio de la Otán es un ataque ruso a la seguridad colectiva. Es una escalada muy significativa. Debemos actuar", continuó.



El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, pidió por su parte a la Otán que convocara una cumbre "inmediata" para obligar a Rusia "a cambiar su rumbo en la escalada". La "respuesta colectiva a las acciones rusas debe ser dura y basada en principios", añadió. El jefe de la diplomacia aprovechó para pedir el envío de "aviones modernos" a Ucrania.



Pero este martes, en respuesta a una pregunta sobre cuál sería la reacción de Estados Unidos de confirmarse el ataque contra Polonia, que es miembro de la Otán, el portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU., el general de brigada Pat Ryder, no quiso especular sobre esa hipótesis, pero remarcó los "compromisos de seguridad" de su país y con el Artículo V de la Alianza Atlántica, de defensa colectiva.



"Hemos dejado más que claro que defenderemos cada centímetro del territorio de la Otán", avisó.

El artículo V

La invasión rusa a Ucrania abrió desde un primer momento el debate sobre cómo debería ser la intervención de Estados Unidos y de la Otán, una discusión que este martes se profundiza con el supuesto ataque en la frontera entre Polonia y Ucrania.



Tras las declaraciones de Ryder, la pregunta vuelve a escena: ¿qué es exactamente el artículo V y cómo se aplicaría a la guerra en Ucrania?

Hemos dejado más que claro que defenderemos cada centímetro del territorio de la Otán.

TWITTER

Este artículo establece que un ataque a un miembro de la Otán representa un ataque a todas las naciones que integran la organización, que son 30: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Turquía.



El artículo V ha sido la 'piedra angular' de la alianza de estos 30 estados desde que se fundó en 1949 como contrapeso a la Unión Soviética.



El artículo señala que "un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva (...), ayudará a la parte o partes atacadas".



Lo anterior, agrega, "adoptando, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte".



Y añade: "Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales".



Así las cosas, el artículo garantiza que los recursos de toda la alianza se pueden utilizar para proteger a cualquier nación miembro y que, en esa línea, cualquier estado de la alianza está bajo su protección.

Jens Stoltenberg, secretario general de la Otán. Foto: AFP

¿Se aplicaría?

El artículo V solo ha sido invocado una vez en toda la historia de la Otán: después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.



Sin embargo, el principio del artículo V va más allá de los ataques al territorio nacional. La alianza también ha tomado medidas de defensa colectiva en varias ocasiones, incluido el despliegue de misiles Patriot en 2012 en la frontera entre Siria y Turquía, y el refuerzo de su presencia en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.



Los miembros de la Otán incluso se han unido a Estados Unidos para combartir en Afganistán, Iraq y Siria.



Pero en este caso, como Ucrania no es un miembro de la Otán, en principio Estados Unidos no está obligada a protegerlo de la misma manera en que lo haría si una nación miembro de la alianza sufriera un ataque.



Sin embargo, muchos de los países que limitan con territorio ucraniano sí lo son, como es el caso de Polonia, por lo que, en teoría, si un ataque ruso llegara a extenderse a uno de esos países, el artículo V podría activar la participación directa de Estados Unidos y la Otán.



Pero aún no se han visto señales de que esto ocurra tras el supuesto ataque en Polonia este martes, que Rusia calificó precisamente de "provocación intencionada que busca una escalada de la situación".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP