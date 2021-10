¿Qué hay detrás del pulso entre Polonia y la Unión Europea?

El primer ministro de Polonia acusó a la Unión Europea (UE) de apuntar con "una pistola en la sien" de su país al exigir que dé marcha atrás en sus reformas judiciales y amenazarlo con sanciones, en una entrevista publicada este lunes por el Financial Times.



Polonia y la UE están confrontadas a raíz de una serie de polémicas reformas judiciales de Varsovia. Para Bruselas, estas medidas chocan con las libertades democráticas pero para el gobierno populista nacionalista polaco son necesarias para acabar con la corrupción de los jueces.



Las partes han manifestado estar en disposición de diálogo y la semana pasada hubo una cumbre para zanjar las disputas, pero aún persisten las tensiones. A continuación, le explicamos punto por punto qué hay detrás de este pulso.

El origen de la disputa

El detonante ha sido una sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía del Derecho comunitario sobre el nacional, un veredicto emitido a instancias del Gobierno del partido ultraconservador polaco, que contradice las bases de la Unión y supone un paso más en el deterioro de la independencia judicial en el país a juicio de Bruselas.



Bruselas podría bloquear los fondos comunitarios para el país -de hecho ya ha paralizado la aprobación de su plan de recuperación por 36.000 millones de euros-, abrirle un nuevo expediente de infracción que acabe en los tribunales o impulsar el procedimiento del artículo 7 por el que los socios pueden retirarle el derecho a voto.

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki durante la cumbre europea de la semana pasada. Foto: EFE / EPA / RONALD WITTEK / POOL

Líderes de la UE piden el diálogo

"Debemos hallar vías y posibilidades de volver a acercarnos porque una cascada de litigios ante el Tribunal de Justicia Europeo no es una solución del problema de cómo se puede aplicar el Estado de derecho", dijo la canciller alemana, Angela Merkel, la semana pasada.



La canciller consideró que, más allá de la cuestión polaca, la UE tiene un "problema de fondo" sobre el que debería reflexionar, que es la distinta idea de la Unión que tiene cada país. "¿Es una unión cada vez más estrecha o es más el Estado nacional?", se preguntó.



(Lea también: 'Polexit': polémica decisión avizora la ruptura de Polonia con la UE)



También el presidente francés, Emmanuel Macron, instó al socio del este a buscar "una solución compatible con nuestros principios y nuestras reglas comunes", tras reunirse esta mañana, al igual que Sánchez y Merkel, con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

¿Qué responde Polonia?

Morawiecki aseguró que su país no actuará bajo "chantaje", pero afirmó que están "listos para el diálogo".



"No estamos de acuerdo con el alcance cada vez mayor de las competencias europeas, pero queremos hablar para resolver las disputas actuales de común acuerdo y con diálogo", dijo.



Morawiecki afirmó que Polonia reconoce la primacía de las normas europeas sobre la legislación nacional en los ámbitos donde los países han transferido competencias a la UE, pero no puede aceptar que el resto de materias sean también reguladas por la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

¿Se contemplan sanciones?

Los más duros con Polonia fueron, por el contrario, los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).



El primer ministro holandés, Mark Rutte, consideró "difícil" entregar a Polonia el dinero del fondo de recuperación sin que se haya solucionado esta cuestión e instó a Varsovia a "tomar las medidas necesarias para salvaguardar la independencia judicial".



"Esto tiene que ver con los fundamentos de nuestras democracias, aquí no podemos negociar", afirmó. "Se ha cruzado una línea roja", dijo también el jefe de Gobierno belga, Alexander De Croo, señalando que si un país quiere beneficiarse de las ventajas de un club debe respetar las reglas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

