Polonia, una amenaza interna para Europa

Las relaciones entre Varsovia y Bruselas tocaron fondo después de que el Constitucional polaco, a instancias de un gobierno que lo tiene controlado, dictaminó que las leyes polacas tienen primacía sobre las europeas y que las decisiones de los tribunales polacos tienen también primacía sobre las de los europeos.



El ordenamiento jurídico de la Unión Europea se basa exactamente en lo contrario, en una cesión de soberanía jurídica de los Estados miembros a las instituciones del bloque. Sin ese cimiento, la Unión se derrumbaría.



Esa decisión era una más, teóricamente la más grave, pero ya hubo más choques. A uno de ellos respondió esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea imponiendo una multa de un millón de euros diarios a Polonia hasta que el Gobierno polaco suprima una sala de nueva creación destinada únicamente a juzgar a jueces. Una especie de tribunal disciplinario más típico de una autocracia y que Bruselas denunció ante la justicia europea, que ahora le dio la razón.

Judy Dempsey, del centro de análisis Carnegie Europe, explica que Europa “debe mostrar su autoridad legal sobre Polonia y otros que Estados que desafíen el Estado de derecho y los tratados europeos”.



Esta analista recuerda que, al acceder a la Unión Europea, Polonia se comprometió a respetar ciertos principios básicos, entre ellos el de que los Estados miembros tienen como objetivo avanzar “hacia una unión cada vez más estrecha”. El desafío jurídico polaco pone ese objetivo en duda porque su Constitucional decidió que ese artículo es incompatible con la Constitución polaca.



Los últimos años han visto cómo Polonia chocaba una y otra vez con Bruselas y cómo, poco a poco, se empezaba a hablar de polexit, un trasunto del brexit que protagonizó el Reino Unido, pero ahora desde un país que llegó a la Unión Europea apenas en 2004 y que recibe en fondos europeos desde entonces y anualmente el equivalente al 3 por ciento de su PBI. Esta analista considera que no entregar el dinero de los nuevos fondos europeos hasta que Polonia cumpla una serie de condiciones puede funcionar: “Hay elecciones legislativas en 2023 y el PiS necesita esos fondos para alimentar su popularidad”.



Facebook Twitter Linkedin

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki pronuncia un discurso durante un debate sobre 'La crisis del Estado de derecho en Polonia y la primacía del derecho de la UE' el 19 de octubre de 2021 Foto: EFE / EPA / RONALD WITTEK / POOL

Las instituciones europeas tienen pocas herramientas con las que defenderse cuando un Estado miembro empieza a comportarse como lo hace Polonia, negando la supremacía de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o legislando contra la normativa del bloque. A falta de que entre en vigor el nuevo mecanismo de control del Estado de derecho que permite bloquear cualquier tipo de fondo, la Comisión Europea decidió hace semanas suspender por ahora la aprobación del programa de reformas e inversiones del Gobierno polaco, que le debe dar acceso a más de 30.000 millones del nuevo fondo pospandemia.



La gran pregunta ante este choque es hasta dónde está dispuesto a llegar el partido gobernante, el PiS –de Jaroslaw Kaczynski–, en su choque con Bruselas. Y si este choque y la insistencia del PiS de situar bajo su control el sistema judicial polaco ponen en peligro el papel de Polonia como Estado miembro de la Unión Europea. El último sondeo del prestigioso diario Gazeta Wyborcza asegura que más del 60 por ciento de los polacos quieren que su país siga en la Unión Europea.



Fuentes diplomáticas le contaban a EL TIEMPO este viernes que la mayoría de los gobiernos del bloque no creen que el PiS esté buscando sacar al país de la Unión Europea, sino tener un sistema judicial domado que le permita perpetuarse en el poder, algo que las instituciones europeas no podrían aceptar sin caer en complicidades antidemocráticas. Por eso, añadían esas fuentes, “la recomendación de los gobiernos a la Comisión Europea es que negocie con el Gobierno polaco, no que cada paso que dé Varsovia lo lleve a los tribunales”.



Recuerda Dempsey que también alegaron esa incompatibilidad en el artículo 2 del Tratado de la UE, el que asegura que la Unión “respeta la dignidad humana, lo que incluye los derechos de las minorías”. Y el 19, el que dice que es el Tribunal de Justicia de la UE el responsable de la “interpretación y aplicación de los tratados”. Dempsey explica que tras arrastrar los pies durante años, la Comisión Europea “se da cuenta ahora de que Varsovia está desafiando la integridad de la Unión, y que si Polonia se sale con la suya, pondrá en peligro la dirección futura de la Unión”.



Dempsey cree que Bruselas debe dejar claro dónde está la línea roja porque “si la Comisión y la mayoría de los Estados miembros no se plantan, países como Bulgaria, Hungría y Eslovenia explotarán estas debilidades para prevenir que Europa siga el camino de la integración. Para estos países, más integración mina su soberanía nacional. Pero eso es precisamente lo que aceptaron los Estados miembros cuando se unieron al bloque”.



Polonia, cree Dempsey, “debe decidir” porque “un Estado miembro no puede elegir qué artículos del Tratado de la UE acepta y cuáles rechaza. Es todo o nada”.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS

