El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este lunes que la reforma del sistema judicial implementada en Polonia en 2019, centrada en procedimientos disciplinarios a los jueces, viola la legislación vigente en la Unión Europea (UE).



De acuerdo con el TJUE, la máxima corte del sistema de justicia en la UE, la reforma polaca es incompatible con la legislación vigente porque la independencia e imparcialidad de los jueces no están garantizadas, y de esa forma dio la razón a la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE.



La reforma implementada en Polonia adopta una Cámara Disciplinaria, que en la visión de la Comisión podría ser utilizada para presionar a jueces. Para el TJUE, esa Cámara Disciplinaria "no satisface las exigencias de independencia e imparcialidad".



Al conocer este fallo del TJUE, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló que "es un día importante para la restauración de una justicia independiente en Polonia". Ante este fallo, añadió, "la legislación sobre el sistema judicial tendrá que ser adaptado. Insto a las autoridades polacas a cumplir de forma plena con esta sentencia".



En 2021, la Comisión Europea recibió autorización judicial para aplicar a Polonia una multa de un millón de euros por día hasta que cese le actividad de la controvertida Cámara Disciplinaria.



Varsovia acumulaba hasta hoy 555,5 millones de euros en multas por no aplicar cautelarmente una paralización de la actividad de esta sala del Tribunal Supremo, que inicialmente permitía que los jueces estuviesen sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.



El viceministro polaco de Justicia, Sebastian Kaleta, calificó de "farsa" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la primera reacción de un miembro del Gobierno de Varsovia tras conocerse el fallo.



En un mensaje publicado en sus redes sociales inmediatamente después de conocerse la decisión del TJUE, Kaleta ataca al Tribunal de Luxemburgo por "creerse que puede cuestionar el sistema judicial polaco".



"Este fallo puede introducir un gran caos en la judicatura de Polonia porque permite, entre otras cosas, que unos jueces impugnen el estatuto de otros jueces", escribió el viceministro, quien añadió que "en los Tratados de la Unión Europea (UE) no se le otorga competencia para evaluar la organización judicial de los Estados".



Desde el punto de vista de la Comisión Europea, posteriormente respaldado por el tribunal comunitario, la reforma polaca socava la independencia de los jueces y no da las garantías necesarias para protegerlos del control político.



La corte comunitaria con sede en Luxemburgo reafirma que los Estados miembros deben cumplir las obligaciones que se derivan del derecho de la Unión y "están obligados a velar por evitar cualquier regresión, en cuanto al valor del Estado de derecho, de su legislación en materia de organización judicial", sin poder escudarse en "disposiciones o jurisprudencia internas, incluidas las de rango constitucional".



En este sentido, la cámara disciplinaria polaca controvertida "no satisface la exigencia de independencia e imparcialidad", abunda el Tribunal, que señala que la labor de los jueces se puede ver afectada por la capacidad de esta sala para abrir diligencias penales contra ellos u ordenando su detención.



"Las medidas que adoptó el legislador polaco son incompatibles con las garantías de acceso a un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley", apunta el TJUE, que critica el "control monopolístico" que un único órgano tendría para comprobar el cumplimiento de la tutela judicial efectiva.



También declara contrario a la ley europea la parte de la legislación que obliga a los jueces a presentar una declaración en la que indiquen su pertenencia a una asociación, fundación sin ánimo de lucro o partido político, que vulneran los derechos fundamentales de esos magistrados a la protección de los datos personales y al respeto de la vida privada.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP y EFE