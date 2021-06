Policía rusa registra las casas de varios opositores

La policía rusa registró el martes los domicilios de varios opositores y encarceló al exdirigente de la organización crítica Rusia Abierta, al que obligó a desembarcar de un avión la víspera, cuando estaba a punto de volar a Varsovia.

"Hay allanamientos en mi casa de campo cerca de Kolomna, al igual que en la de mi excolaborador Alexander Soloviov y de mi jefe de campaña Vitali Venidiktov. No sé la razón", dijo en la red Telegram el opositor y exdiputado Dmitri Gudkov.



Su padre, Gennadi Gudkov, también exdiputado, dijo que la policía también llevaba a cabo una redada en su antigua oficina, "donde no hay nada desde hace ocho años". Se trata de una "represalia contra toda la familia Gudkov. íUna venganza por todo!", dijo en su cuenta Twitter.



Por la noche, Gennadi Gudkov anunció que su hijo había sido arrestado por "un caso de alquileres impagados en 2015", considerando que "llegó el momento de la cobardía y la paranoia en Rusia".



El lunes, en el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo, la policía detuvo a Andrei Pivovarov, exdirector de la organización Rusia Abierta, que se encontraba en un avión que iba a despegar rumbo a Varsovia.



"Iba a tomar el avión para descansar, pasé por la aduana, no hicieron preguntas. El avión había comenzado a moverse, cuando de repente se detuvo. Llegaron los policías y me sacaron", dijo el oponente en Twitter, antes de ser encarcelado.



La comisión de investigación publicó un comunicado este martes explicando que Pivovarov era objeto de una causa penal por "participación en las actividades de una ONG extranjera considerada indeseable", un cargo punible con hasta seis años de prisión. Según los investigadores, el detenido "intentaba huir del país".



En un comunicado, la Unión Europea (UE) exigió su liberación "inmediata y sin condiciones" y consideró que "este caso confirma una tendencia continua de reducción del espacio para la sociedad civil, la oposición y las voces críticas" en

Rusia.



Su arresto también fue criticado por el ministro polaco de Relaciones Exteriores, Piotr Wawrzyk, quien dijo en televisión que acciones semejantes "no pueden ocurrir en países democráticos".



Rusia Abierta, fundada por el magnate en el exilio y crítico del Kremlin Mijaíl Jodorkovski, se disolvió a finales de mayo luego de ser clasificada como "indeseable", en virtud de una ley promulgada en 2015.

