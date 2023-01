El insólito hecho ocurrió en Andalucía, España, donde el hombre que prestaba sus servicios como agente de la policía utilizaba sus redes sociales para promocionar contenidos para adultos.

El policía habría iniciado su doble vida en el año 2018, según explica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, este hombre "se publicita en las distintas redes sociales con un determinado seudónimo, como actor pornográfico, siendo totalmente reconocible en algunos de los fotogramas que aparecen en dichas redes, algunas de alto contenido sexual".



En el documento también se menciona que este hombre suministraba a sus clientes un correo para contrataciones personalizadas y realizaba espectáculos en directo en sus redes sociales.



Ante esta acusación, el hombre argumentó que hacía publicidad de manera privada y que no se identificaba como policía a la hora de realizar sus shows, incluso demostró que tenía sus derechos de imagen cedidos a una productora por lo que no tenía remuneraciones.



Incluso asegura que no cobró por las actuaciones que hacía ni por los vídeos que grabó, sino que solo iba como acompañante de su expareja, de nombre Lucía, que sí cobraba 300 euros por escena.



El agente también consideró que sus actos no podían ser considerados como una falta "muy grave" pues esta incompatibilidad solo afecta a otros desempeños en la Administración Pública, o si esta actividad afectara a sus horarios de trabajo.



El juez determinó que el recurso de apelación por parte del acusado no era compatible, pues según las investigaciones, este hombre continuó ejerciendo su actividad como actor de contenido para adultos luego de terminar con su pareja.



El magistrado resalto que la policía es "una institución encargada de luchar contra los delitos de trata y explotación sexual cuyos autores sirven contenido a las redes sociales para difundir contenido pornográfico". Para el juez, esto ya habría supuesto la denegación de la compatibilidad de ambas actividades, aunque la hubiera solicitado.



Por el momento se ha dado una suspensión de seis meses al implicado.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS