Una controversia se ha generado en el pueblo italiano de Puglia luego de la instalación de una estatua de una sirena la cual ha sido considerada "voluptuosa" y "demasiado provocativa".



Los estudiantes de la escuela de arte Luigi Rosso en Monopoli fueron los escargados de la elaboración de la escultura en la plaza bautizada con el nombre de la científica Rita Levi-Montalcini.

El periódico The Guardian publica que la obra , que aún no se ha inaugurado oficialmente, se convirtió en objeto de burla después de que las fotos tomadas durante su instalación se compartieron en los medios sociales.



La actriz bariana Tiziana Schiavarelli escribió en Facebook que un amigo de Monopoli había "expresado con razón cierta perplejidad sobre este 'monumento'".





Schiavarelli destacó que no tenía ningún problema con los estudiantes de arte o el consejo local, que había encargado la obra. "Pero me divierte mucho esta cosa ... quién sabe si se convertirá en una atracción adicional para los turistas", agregó.



The Guardian escribió que Adolfo Marciano, director de la escuela de arte Luigi Rosso, defendió la estatua, diciendo que era un "tributo a la gran mayoría de las mujeres con curvas". Explicó que los estudiantes fueron encargados por el alcalde de Monopoli para crear varias estatuas para la ciudad, incluyendo una sobre el tema del mar



"Los estudiantes se reunieron y se les ocurrió la idea de una sirena", dijo Marciano. "Al consejo se le mostró el modelo a escala y dijo que era bueno, y luego decidió que la escultura terminada se colocaría en la plaza", dijo el profesor.





Marciano dijo que no quería juzgar la inspiración de los estudiantes, pero que veía la obra "como una representación de la realidad, en este caso del cuerpo femenino".



Añadió: "Se ven anuncios en la televisión con modelos que son muy delgadas, pero la sirena es como un homenaje a la gran mayoría de las mujeres que tienen curvas, especialmente en nuestro país. Hubiera sido muy malo si hubiéramos representado a una mujer que era extremadamente delgada."

