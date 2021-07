Plan ambiental de la UE afectará a Rusia, China, Turquía y Reino Unido

El paquete legislativo que presentó la Comisión Europea para reducir al 55 por ciento las emisiones de dióxido de carbono en 2030 tendrá un impacto en las relaciones con China, Rusia, Turquía y el Reino Unido, reconocieron fuentes comunitarias.



Esa incidencia se producirá, en particular, por el nuevo mecanismo para gravar en las fronteras de la Unión Europea (UE) los productos importados de terceros países que necesiten para su fabricación más emisiones de C02 de las que Bruselas permitirá en el interior.



(Lea aquí: La Unión Europea pone en marcha su transición ecológica)

El nuevo impuesto al carbono en frontera “no afectará mucho” a Estados Unidos. FACEBOOK

TWITTER

“¿Quiénes van a ser los más afectados? China, Rusia, Turquía y, en cuarto lugar, el Reino Unido”, dijeron las fuentes citadas, para subrayar: son “los países con los que tenemos más difíciles relaciones”. Se trata de países con una industria muy dependiente del cemento, el acero y el aluminio, que consumen gran energía de carbono.



En cambio, el nuevo impuesto al carbono en frontera “no afectará mucho” a Estados Unidos, aseguraron las fuentes, “dado que lo que nos exportan los estadounidenses es de poco contenido de CO2”.



No obstante, a pesar del impacto geopolítico que tendrá esta propuesta climática, “es absolutamente necesario” el impuesto en frontera, afirmaron. “No vemos cómo el Pacto Verde Europeo puede volar sin este impuesto en frontera”, indicaron.

(Además: EE. UU. y la UE piden escuchar a los cubanos)

Facebook Twitter Linkedin

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen (c), dijo que ‘Europa es el primer continente que presenta una arquitectura verde completa’. Foto: JOHN THYS. AFP

Además, es “compatible” con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque “no es discriminatorio, no es una barrera comercial, sino una herramienta ambiental”, destacaron las fuentes, si bien reconocieron que hay países que lo podrán ver como una medida proteccionista de la UE.



Con el plan, la UE quiere “recuperar el liderazgo” que tuvo durante las negociaciones del antiguo Protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005 y que por primera vez fijó objetivos de reducciones netas de gases de efecto invernadero.



Un protagonismo que, según las fuentes, la UE ha ido “perdiendo poco a poco, en parte porque ha ido reduciendo las emisiones y por lo tanto ya no era “un actor fundamental”, dado que “el problema eran los grandes emisores”, como son China y Estados Unidos.



“No siendo emisores, queremos recuperar el liderazgo en temas climáticos (...). A pesar de no ser un gran emisor, Europa empieza a poner en marcha mecanismos de competencia leal que permitan políticas internas más enérgicas”, subrayaron.



EFE

Le puede interesar