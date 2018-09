Colombia insta a España a identificar jueces que visitaron Cartagena

Al concluir su visita por España, el procurador Fernando Carrillo aseguró que, si se considera necesario, Colombia exigirá ayuda de las autoridades españolas para identificar a los fiscales y magistrados que habrían estado con menores de edad en Cartagena hace unos años, según se supo por unas grabaciones ocultas a la actual ministra de justicia ibérica, Dolores Delgado.

“Si esos hechos se presentaron de la forma como se ha narrado en esas grabaciones, por supuesto, lo mínimo que pueden exigir las autoridades colombianas es que se sepa quiénes fueron los responsables, quiénes han sido los victimarios, examinar la fecha de ocurrencia de esos delitos, la forma cómo se cometieron y acudir a la cooperación judicial internacional”, dijo este jueves el funcionario en una rueda de prensa que tuvo lugar en Madrid.



También aseguró que “aquí la moneda tiene otra cara”. Y aclaró que, sin disminuir la gravedad de los hechos, “uno no puede convertir el sistema de justicia en una especie de "caja de dimes y diretes" como resultado de interceptaciones ilegales”.



Y, agregó, que “como decía el presidente de gobierno, el chantaje nunca puede ser el punto de partida de una investigación”.



Se refiere a las declaraciones del presidente español, Pedro Sánchez, que, desde Nueva York, mostró su apoyo a la ministra Delgado. “No vamos a aceptar chantajes”, dijo. “No nos va a marcar la agenda un corrupto que está en la cárcel”.



Los abogados encargados de la defensa de Villarejo emitieron un comunicado en el que aseguran que “no han tenido, ni tienen, la más mínima intención de basar su estrategia procesal en un ataque al Estado o a sus instituciones”.

El rector del Estudio salmantino, Ricardo Rivero (i), junto al procurador de Colombia, Fernando Carrillo Flórez (d), en la presentación de la nueva Cátedra de Colombia. Foto: EFE / J. M. Garcia

Grabaciones

Las grabaciones que se han difundido fueron realizadas en secreto por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva y acusado de liderar una organización delictiva que traficaba con información policial reservada y blanqueaba dinero, entre otras actividades ilícitas.



Durante años grabó conversaciones en secreto y se dedicó al espionaje por encargo, a cambio de grandes sumas de dinero. Poco a poco se han conocido varios de los audios que Villarejo grabó en una reunión en 2009 con el juez Baltasar Garzón, autoridades policiales y la ministra Delgado.



En uno de ellos, Delgado se oye asegurando haber visto en un bar de Cartagena a un grupo de magistrados y fiscales españoles con menores de edad. En otro, llamaba “maricón” al actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.



Y en el último que dio a conocer el medio digital moncloa.com Villarejo le cuenta a Delgado que había montado una “agencia de modelos” para extraer información. Según dice, con una “chorbita” se iba de la lengua “gente dura” de “Consejos de Administración”. Asegura que “contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas”. A la confesión, Delgado contestó: “¿Y ya está? Éxito garantizado”.

Críticas

La ministra fue blanco de críticas por parte de los adversarios políticos de su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ahora en el poder.



El diputado del Partido Popular (PP) Rafael Hernando le exigió que renunciara. "Mentir no es de justicia, por eso su presencia hoy no solo es una vergüenza sino mancilla esta Cámara", le dijo. “Es culpable, es una rémora, le pido que no siga llenando de oprobio a la democracia y váyase”, le recalcó en alusión a varias rectificaciones de la ministra sobre las grabaciones.



Aunque en un principio ella negó haberse reunido con Villarejo en el pasado, luego aceptó haberlo hecho en tres ocasiones.



La ministra, que fue fiscal, insiste en que no va a renunciar. "No me he achantado con narcotraficantes, ni terroristas, ni corruptos y violadores de los derechos humanos. Y me he mantenido firme. Como ministra de Justicia voy a defender los servicios públicos hasta sus últimas consecuencias. Ni este gobierno ni esta ministra va a aceptar el chantaje de nadie”.



Comparecerá a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso el 10 de octubre.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid