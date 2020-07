El PIB británico podría caer 14,3 %, su mayor contracción en 300 años

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido podría caer entre un 10 y un 14,3 % en 2020 por efecto de la pandemia de coronavirus, su mayor contracción en 300 años, de acuerdo con las previsiones difundidas este martes por la Oficina de responsabilidad presupuestaria (OBR, en inglés), que supervisa las finanzas públicas.



(Lea también: Johnson anuncia plan de 5.000 millones de libras para el Reino Unido)

En su informe, la OBR estima también que el PIB habrá caído un 21 % en el segundo trimestre de este año -pese a la ligera recuperación registrada en mayo-, tras contraerse un 2,2 % entre enero y marzo, al principio de la crisis sanitaria.



El organismo, que ha analizado tres posibles escenarios a medio plazo -optimista, central y pesimista-, prevé, además, que la tasa de desempleo (ahora en el 3,9 %) alcance su pico del 10, 12 o 13 %, respectivamente, en esas circunstancias supuestas, entre el tercer trimestre de 2020 y el primero de 2021.



Debido a las multimillonarias ayudas introducidas por el Gobierno para apuntalar la economía (aunque las últimas, anunciadas en julio, no se han incluido), la OBR estima que el déficit presupuestario se elevará en 2020 hasta el equivalente del 13 al 21 % del PIB (según el escenario), lo que colocará la deuda neta acumulada por encima del 100 % del producto interior bruto.



En su escenario optimista, el supervisor contempla que la economía no saldrá perjudicada a largo plazo por la pandemia y que la actividad se recuperará "relativamente rápido", a principios de 2021.



(Lea aquí: Acusan de 'traición' a colaboradores de Guaidó por oro en Reino Unido)



En ese supuesto, el PIB caerá este año un 10,6 %, pero crecerá un 14,5 % en 2021, hasta colocarse en un 1,4 % (como en 2019) en 2024. El índice de desempleo bajará de un 7,9 % previsto este año a un 4,1 % en 2024.



En el escenario central, la economía caerá un 12,4 % este año, avanzará un 8,7 % en 2021 y moderará su ascenso hasta un 1,9 % en 2024, con un desempleo del 8,8 % este año y un 10,1 % en 2021, para bajar a un 5,3 % en 2024.



En el peor escenario, el PIB nacional se contraerá un 14,3 % en 2020 y crecerá un 4,6 % en 2021, para desacelerar su crecimiento hasta un 2,5 % en 2024.



En este caso, el desempleo se disparará hasta el 9,1 % este año y un 11,6 % el próximo, para descender progresivamente hasta un 6,3 % en 2024.



Pese a estas cifras sin precedentes "en tiempos de paz", el organismo señala que las perspectivas para el Reino Unido hubieran sido "mucho peores" si el Ejecutivo conservador no hubiera ofrecido préstamos y exenciones fiscales a las empresas, y sufragado parte del salario de los trabajadores de sectores afectados dentro de su programa de retención de empleo.



También advierte de que el alto nivel de endeudamiento del Estado británico le expone a cualquier incremento futuro de los tipos de interés, que actualmente, para su beneficio, están en el mínimo histórico del 0,1 %.



(En otras noticias: EE. UU. autoriza las primeras ejecuciones federales después de 17 años)



La OBR dice que la recuperación económica del país seguirá un camino "incierto", pues dependerá de factores como si se encuentra o no una vacuna contra el virus, el levantamiento de las restricciones y la respuesta de las empresas y los ciudadanos a las medidas de estímulo.



Las previsiones de la OBR están en línea con el pronóstico del Banco de Inglaterra, que estima que la economía británica se contraerá este año en torno al 14 %.



EFE