Peter de Vries, el periodista que fue tiroteado en calle de Ámsterdam

El país que ocupa el sexto puesto entre 180 en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras recibió conmocionado la noticia de este martes: el célebre periodista investigativo Peter de Vries, de 64 años, para algunos considerado un ‘héroe nacional’, sufrió un atentado de cinco disparos, de los cuales uno le impactó la cabeza. Esto sucedió en una calle del centro de Ámsterdam hacia las 7:30 p. m. (hora local) tras salir de un estudio de televisión. Actualmente se encuentra hospitalizado en estado grave.

Su carrera en casos de criminalidad lo ha convertido en objetivo de amenazas en múltiples ocasiones. Sin embargo, desde el año pasado empezó a actuar como asesor del principal testigo de Marengo, el caso que implica a 17 acusados de asesinatos encargados por el capo holandés Ridouan Tagui, quien también tiene nexos con narcotraficantes colombianos.



Antes de su detención en 2019, este era considerado el criminal más buscado de Holanda. El periodista había denunciado en su cuenta de Twitter que, según información policial, se encontraba en una lista de personas a las cuales Tagui pretendía asesinar.



Y esta no es una acusación fortuita: en los últimos años, el hermano y el abogado del testigo fueron asesinados a tiros, doble crimen que evitó las declaraciones en contra del capo.

Esta fotografía tomada el 23 de junio de 2021 muestra al reportero criminal holandés Peter R. de Vries. Foto: AFP / ANP / Remko de Waal

Las autoridades holandesas ya tienen a dos sospechosos. El ciudadano polaco, de 35 años, es presuntamente el conductor del automóvil en el que el autor del tiroteo huyó hasta su captura en la autovía cerca de La Haya (Países Bajos). El segundo es señalado como el autor: un hombre de 21 años, Delano G., quien según fuentes policiales es primo del principal sospechoso en el caso 26Koper, una investigación sobre un grupo del crimen organizado asociado con Ridouan Tagui.



“Es un ataque contra un periodista valiente y, por extensión, contra la libertad de prensa, que es tan esencial para nuestra democracia y nuestro Estado de derecho”, afirmó el primer ministro holandés, Mark Rutte. El Gobierno y varios funcionarios de la Unión Europea también dieron sus declaraciones de absoluto rechazo y conmoción. Y es que De Vries, reconocido por su larga trayectoria como periodista investigativo, se hizo famoso en el mundo por sus grandes reportajes y capacidad para resolver crímenes que parecían imposibles.



El ejemplo más popular es el cubrimiento en el secuestro del ‘barón de la cerveza’, Freddy Heineken, en la década de 1980, una noticia que le dio la vuelta al mundo. En 1987 escribió El secuestro de Alfred Heineken, una obra en la que narró el rapto desde la perspectiva de uno de los secuestradores, Cor van Hout. Basado en entrevistas con este y otro de los captores, Willem Holeeder, el libro se convirtió en un best seller en Holanda. Pero para De Vries, el caso no terminaba allí y en 1994, tras continuar en investigaciones, encontró en Paraguay a un tercer secuestrador, Frans Meijer, extraditado a Holanda en 2002.



El periodista tiene una especial predilección por casos no resueltos, ‘casos fríos’. Otro de sus reconocidos cubrimientos fue el del asesinato de Nicky Verstap-pen, un niño de 11 años que había desaparecido de un campamento juvenil en 1998, y antes de ser asesinado fue agredido sexualmente. Se convirtió en portavoz de la familia de la víctima cuando, en 2018, el caso tomó un nuevo giro que lo llevó a condenar a un sospechoso. La gente en Holanda lo reconoce por ponerse del lado de las víctimas y ser un ‘defensor de la justicia’.



De Vries también se dedicó a la televisión y abrió su programa, Peter R. de Vries, reportero del crimen (1995-2012), que llegó a recibir un premio Emmy por el caso de Natalee Holloway, una estadounidense desaparecida en Aruba.



