Reportero se quemó en plena transmisión por tocar una piedra volcánica

Son muchas las imágenes que circulan en redes sociales de los estragos que ha causado la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, España. De hecho, este lunes, la lava llegó hasta la costa del municipio de Tazacorte donde entró en contacto con el océano Atlántico.



El fenómeno ha provocado que la evacuación de más de seis mil personas, además las autoridades han ordenado el confinamiento de tres de los pueblos costeros más afectados.



En medio de este panorama de casas destruidas y cultivos perdidos, los periodistas españoles han procurado entregar a sus audiencias el mejor de los cubrimientos. Tanto así que muchos internautas cuestionan si es necesario que estén tan cerca de la lava.



(Lea también: La lava, más fluida, quema plásticos y compuestos químicos en La Palma).

Recientemente, el programa 'Los teloneros', dedicado a analizar las noticias de ese país con un poco de humor, criticó a un reportero aficionado que estaba cubriendo la erupción de Cumbre Vieja y, en medio de su video, decidió acercarse a una roca volcánica y tocarla.



"Vemos la piedra volcánica que está súper caliente. Por dentro está al rojo vivo", dice el hombre mientras se acerca al segmento arrojado por el volcán.



“Por primera vez tocando una piedra recién hecha al horno”, mencionó, al tiempo que tocaba la roca en repetidas oportunidades.



(De interés: Volcán La Palma: lava invade el mar y provoca gases que no son peligrosos).

Así se comporta un... imprudente... (por no usar otro término menos amable). Sube un 'video-selfie' a redes y comparte cómo se le cae delante una gran roca de Magma procedente de la colada de Lava. Se acerca la toca y dice.. "ufff está super caliente".. #VolcandeLaPalma pic.twitter.com/aHMM6UKhab — El Time (@ElTimeLaPalma) September 21, 2021

Como era de suponer, el reportero aficionado se quemó la mano. Un acto irresponsable que fue criticado en redes sociales e ironizado por uno de los presentadores del programa: “Ay, toco la lava y me quema”.



Vale decir, que la Guardia Civil Española ha recomendado a la población no acercarse a los materiales que expulsa el volcán u otras zonas de peligro. De hecho, en días pasados llamaron la atención a los reporteros de ‘El programa de Ana Rosa’ por ingresar a un área restringida.



(Siga leyendo: Torrevieja: entrenador murió junto a su amiga cuando quiso salvarle la vida).



“Es un riesgo grande y pusisteis vuestra vida en peligro y la nuestra por tener que ir a sacaros después. Así que os pediría que esas cosas no las hicierais”, señaló el capitán Carlos Sánchez.

Más noticias

Volcanes: ¿es posible predecir cuándo harán erupción?



Astronauta fotografió a volcán en erupción en España



Tendencias EL TIEMPO