Periodista estadounidense de Radio Free Europe fue detenida en Rusia

Una reportera ruso-estadounidense de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) fue detenida en Rusia y acusada de no haberse registrado como "agente extranjera", informaron este miércoles su empleador y un grupo de protección de periodistas.



Alsu Kurmasheva, redactora del servicio Tártaro-Bashkir de la emisora financiada por el Congreso de Estados Unidos, "necesita ser puesta en libertad para poder regresar inmediatamente con su familia", aseguró en un boletín el presidente en funciones de RFE/RL, Jeffrey Gedmin.



Es la segunda periodista estadounidense retenida por Rusia en los últimos meses. Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, lleva detenido desde marzo, acusado de espionaje.



Kurmasheva vive en Praga, República Checa, pero entró en Rusia el 20 de mayo por una urgencia familiar, según un comunicado del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.



El 2 de junio fue retenida temporalmente en el aeropuerto de Kazán antes de su vuelo de regreso, donde le confiscaron tanto el pasaporte estadounidense como el ruso y le impusieron una multa por no registrar su documento de Estados Unidos ante las autoridades locales, según RFE/RFL.



Estaba esperando la devolución de sus pasaportes cuando se anunció la acusación, dijo el CPJ, al advertir que si es declarada culpable se enfrenta a hasta cinco años de cárcel.



La organización se declaró "profundamente preocupada" por los cargos. "El periodismo no es un delito y la detención de Kurmasheva es una prueba más de que Rusia está decidida a reprimir la información independiente", manifestó Gulnoza Said, coordinadora del programa para Europa y Asia Central del CPJ.



