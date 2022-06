La reina Isabel II, quien esta semana celebra su Jubileo de Platino, ha pasado 70 años en el trono, más que cualquier otro monarca británico, capeando crisis sociales, escándalos familiares y últimamente crecientes problemas de salud.



"Para ella, ser reina es un gran papel, mayor que ella", explicó a la AFP Kate Williams, autora de "La joven Isabel: la creación de una reina", cuando se cumplieron los 60 años de su reinado en 2012.

Los orígenes de la reina

Isabel Alejandra María II nació en Londres el 21 de abril de 1926.



Apodada "Lilibet" por su familia, era tercera en la línea sucesoria al trono tras su tío Eduardo y su padre Alberto.



Pero se convirtió en heredera cuando su tío abdicó siendo ya rey para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson, y su padre le sucedió como Jorge VI.



Fue criada por institutrices en el palacio de Buckingham. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a los 18 años, se enroló en las Fuerzas Armadas como conductora.

La reina Isabel, la ex duquesa de York (derecha), el rey Jorge VI y sus hijas, la princesa Isabel (centro) y la princesa Margarita en 1937 Foto: AFP

En el mensaje que dirigió al país cuando cumplió 21 años, declaró: "Mi vida entera, sea larga o corta, estará consagrada a servirles".



En noviembre de 1947 se casó con su primo tercero, Felipe, que debió renunciar a sus títulos de príncipe de Grecia y Dinamarca. Tuvieron cuatro hijos: Carlos (1948), Ana (1950), Andrés (1960) y Eduardo (1964).



Isabel estaba en Kenia cuando su padre murió en febrero de 1952 y se convirtió en reina con solo 25 años, aunque no fue coronada hasta el 2 de junio de 1953, en la primera y hasta ahora única entronización británica retransmitida por televisión.



Desde entonces, Isabel II ha sido testigo de la desintegración del imperio británico, la Guerra Fría, los cambios sociales de la posguerra, la llegada de la era digital y la complicada salida británica de la Unión Europea.

Los escándalos de la Corona

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle. Foto: AFP

La reina es extremadamente discreta sobre su vida, de la que apenas se conocen sus aficiones por los perros de raza corgi y por los caballos que cabalgaba aún hasta hace poco con un pañuelo atado a la cabeza.



Sin embargo, en 1992, declaró que esos últimos 12 meses eran un "annus horribilis" (año horrible), pues estallaron los matrimonios de sus hijos Carlos, Ana y Andrés, y ardió su querido castillo de Windsor.



A pesar de estos sucesos, enfrentó una crisis peor en 1997 cuando la muerte de Diana, ya divorciada de Carlos, estuvo a punto de romper el afecto de los británicos por ella, que un primer momento apareció fría y distante, pues 'Lady Di' destacaba por sus gentiles gestos con las personas más vulnerables, especialmente con los enfermos.



Las bodas de sus nietos Guillermo, en 2011 con Catalina, y Enrique, en 2018 con Meghan, modernizaron la imagen de la familia real británica.



Pero la tranquilidad le duró poco: en 2019, Andrés, considerado su hijo favorito, escandalizó al país debido a su amistad con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de explotar sexualmente a menores. Y acabó zanjando con un acuerdo financiero extrajudicial la denuncia de una de ellas, Virgina Giuffre, que lo acusaba de agresión sexual cuando tenía 17 años.



Recientemente, en 2020, Enrique abandonó la monarquía y se mudó a California con Meghan, en lo que la prensa dio a conocer como "Megxit". Desde allí acusaron a la familia real de ser insolidaria y racista, llevando a la reina a tener que gestionar una nueva crisis institucional, que podría reavivarse pronto con la próxima publicación de las memorias del príncipe Enrique.

Popularidad y problemas de salud

Pese a sus 96 años y las múltiples crisis que ha atravesado la familia real, la reina sigue disfrutando de una enorme popularidad. Un sondeo del diario The Sun le otorgó esta semana 91,7 por ciento de favorabilidad, frente al 67,5 por ciento para el príncipe Carlos, su heredero de 73 años, que asume progresivamente más funciones monárquicas en una progresiva transición.

La Reina Isabel II con su hijo y heredero al trono, el príncipe Carlos. Foto: AFP

La salud de su madre provoca preocupación desde que en octubre tuvo que guardar reposo y fue hospitalizada para someterse a "pruebas" médicas. Desde entonces ha sufrido crecientes problemas de movilidad y contrajo un covid-19 que en sus propias palabras la dejó "agotada".



Canceló su participación en numerosos eventos e incluso fue reemplazada por Carlos en el "discurso del trono" ante el parlamento, una de las más importantes funciones constitucionales de la jefa de Estado. Pero en las últimas semanas, ha aparecido sonriente en numerosos eventos, alimentando la esperanzas de que pueda salir este jueves a saludar desde el Palacio de Buckingham.

Los festejos del jubileo

La serie de actos arrancará este jueves con el "Trooping the Colour", un desfile de los regimientos británicos con el que se festeja el cumpleaños oficial de la reina. Varias tropas hacían este miércoles los últimos ensayos en la gran avenida The Mall, frente al palacio de Buckingham (Londres), que ha sido engalanada con banderas del Reino Unido.



En este desfile, en el que destaca la guardia real con sus trajes rojos y sombreros altos revestidos de piel de oso, tomarán parte más de 1.500 soldados y músicos, alrededor de 240 caballos y la mascota de la Guardia Irlandesa, Turlough Mor, el perro lobo irlandés.



Este colorido espectáculo será seguido por miembros de la familia real e invitados especiales en el patio de armas de la sede del regimiento de caballería -Horse Guards-, en el centro de Londres.

Isable II en la carroza de oro el día de su coronación en 1953, primera en ser televisada. Foto: Archivo Hulton/Gettty Images

Este viernes, habrá una misa de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo, en Londres, durante la cual tañirá la campana "Great Paul", la más grande del Reino Unido, construida en 1882.



Las celebraciones continuarán el sábado cuando varias estrellas del mundo del espectáculo participen en un concierto a las puertas del palacio, donde ya están montados escenarios especiales.



Según el Ministerio de Cultura, Ed Sheeran, Queen, Alicia Keys y Diana Ross actuarán en el evento, que podrá ser seguido a través de pantallas gigantes cerca del palacio de Buckingham, así como en Cardiff (Gales) y Edimburgo (Escocia).



Las celebraciones concluirán el domingo con el llamado Desfile del Jubileo de Platino, en el que artistas del país y de la Mancomunidad Británica de Naciones recorrerán el Mall para contar la historia del reinado de Isabel II en una última procesión, en la que se desplegará por primera vez en 20 años la carroza de Estado, que fue utilizada para llevar a la reina a la Abadía de Westminster cuando fue coronada en 1953.

¿El ocaso de la monarquía?

Para muchas personas, este gran evento representa un adiós por todo lo alto para la reina Isabel y, posiblemente, para la "última gran monarca" del Reino Unido.



Graham Smith, director del movimiento Republic, que milita por poder elegir a un presidente como jefe de Estado en lugar de un monarca asegura que quienes adoran a la reina no necesariamente aprecian a Carlos.



Según una encuesta del think tank British Future, el 58 por ciento de los británicos apoya la monarquía, mientras que el 25 por ciento está a favor de una república tras Isabel II. Pero el margen es mucho menor entre los jóvenes (40 por ciento frente al 37 por ciento a favor de una república), las minorías étnicas (37 por ciento -33 por ciento) y los escoceses (45 por ciento-36 por ciento).



"La muerte de la reina marcará un gran punto de inflexión", predice Robert Hazell, profesor de derecho constitucional en University College de Londres. Carlos, de 73 años, será "un viejo poco seductor" cuando se convierta en rey, dice a la AFP. Y no descarta que se vea presionado por la prensa sensacionalista para dejar el lugar a su hijo Guillermo, que cumple 40 años en junio.

El príncipe Guillermo se ha mostrado más abierto a una reforma de la monarquía británica. Foto: AFP

Según el diario Daily Mail, Guillermo ya manifestó su voluntad de cambiar de estrategia tras una gira por el Caribe en marzo, en que fue muy criticado por el pasado colonial del país.



Le gustaría que la monarquía fuera más "ágil", una "fuerza unificadora" capaz de resistir el paso del tiempo, dice el periódico.



También abrió la puerta a un menor papel de la corona en la Commonwealth, cuando algunos de esos países que aún tienen la reina como jefa de Estado podrían declararse repúblicas, como hizo Barbados en noviembre.



De ahí a imaginar un efecto dominó en el Reino Unido hay un gran paso poco probable a corto plazo, dice Hazell. Además de un referendo, la transición a la república requeriría el apoyo de un amplio sector de la clase política, agrega.



Según este experto, el Reino Unido es ya "una república aunque no lo diga", con un soberano sin poder político real, en contraste con un país como Francia, donde "el presidente es como un monarca". Y tiene la ventaja de un jefe de Estado con el que la población se identifica "más fácilmente".





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP

