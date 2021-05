Un separatismo debilitado empieza a gobernar en Cataluña

Después de tres meses de complejas negociaciones, los partidos separatistas le dieron luz verde al independentista Pere Aragonès para que asumiera como nuevo presidente de Cataluña. Aunque el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ganó las elecciones del pasado 14 de febrero, con el exministro de Sanidad Salvador Illa a la cabeza, los separatistas en conjunto sumaron más votos y, por tanto, quedaron más cerca de construir una coalición de gobierno y presidir la Generalitat.

En el régimen parlamentario que rige en España no basta con ganar un mayor número de votos, sino que es necesario llegar a una mayoría absoluta de escaños para gobernar. Illa no la obtuvo, pero sí los independentistas, ahora unidos.



El camino, sin embargo, no fue fácil. Aragonès, perteneciente a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones, después del PSC, intentó tres veces investirse como nuevo presidente. No lo logró hasta el último minuto porque los demás movimientos separatistas –Junts per Catalunya (JCat) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP)– se negaban a apoyarlo.

Las negociaciones con esas dos fuerzas políticas supusieron para Aragonès ceder e incluir en el gobierno a un buen número de representantes suyos, comprometerse a fondo en el objetivo separatista y buscar la amnistía para los presos por los actos unilaterales de independencia de octubre de 2017. Desde el PSC regional, Illa ya se había pronunciado al respecto. “La amnistía no la permiten ni nuestro marco de convivencia ni nuestro Estado de derecho”, dijo.

La posición de Sánchez

El Gobierno central, bajo el mando del presidente Pedro Sánchez, felicitó a Aragonès y se comprometió a reactivar la mesa de diálogo con los independentistas. Debido a la pandemia, esa mesa solo se ha reunido una vez desde cuando se creó en 2020.



Era lo mínimo que se esperaba de Sánchez. Para llegar a ser presidente de España, contó con el apoyo y los votos de ERC en el Parlamento nacional. Son sus socios de gobierno. Ante la noticia de que Aragonès se convertía en el jefe de la Generalitat, el presidente Sánchez expresó: “La vacunación, la recuperación sin dejar a nadie atrás y el reencuentro entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles son tareas en las que trabajar juntos. Hagámoslo posible”. No se refirió, sin embargo, a los indultos a los condenados por los actos separatistas, cuya concesión está en sus manos.

Los separatistas constituyen una coalición de gobierno en medio de una división entre ERC y JCat, e incluso con divisiones entre los propios partidos. “Mucha solidez no se le prevé a la cosa”, dijo Illa, que ahora se convierte en jefe la oposición y asegura que la nueva administración será débil.



En entrevista con el periódico El País, Ila habló sobre los indultos que los separatistas esperan. “Es importante que haya respeto al Estado de derecho, es la gran lección de lo que ha pasado en Cataluña”, afirmó. “Cuando el Gobierno reciba todos los informes, tendrá discrecionalidad para tomar la decisión más oportuna que crea. Estas personas no deben tener ningún privilegio ni ningún perjuicio”, agregó. En tono claro manifestó, además, que “la autodeterminación no es aplicable a Cataluña, porque Cataluña no es una colonia”.



Por su parte, el presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, máximo opositor del gobierno socialista, manifestó que "si [Sánchez] acepta los indultos, la legislatura habrá acabado", en alusión a que constituiría el fin de su gobierno por lo impopular que sería en España una medida de esa naturaleza. Tampoco le ve futuro a la nueva administración catalana. “El independentismo avanza en este viaje a ninguna parte, con Sánchez de copiloto", expresó.



A pesar de que el nuevo presidente es separatista, los altercados entre los partidos secesionistas han debilitado el impulso independentista catalán. Sánchez se va a sentar a negociar con esa realidad en mente.



