El festejo detrás de la riña de colombianos en Polonia: uno cerca de la cadena perpetua

Cuatro colombianos estarán tras las rejas en Polonia por los próximos meses, así lo decidió un Tribunal al analizar sus versiones del caso en el que resultaron implicados: una riña que dejó a otro colombiano sin vida. La familia de Julio César Hernández, víctima de la gresca, habló con EL TIEMPO sobre el festejo en el que estaba y que se transformó en un hecho lamentable.

(En contexto: 'Papito partió al cielo': él era el colombiano que fue asesinado en riña en Polonia).

Julio, nacido en Guamo (Tolima), había sido soldado y guarda de seguridad en Colombia. Para buscar mejores oportunidades laborales, decidió irse a Europa a mediados de agosto de este 2023. Se despidió de su mamá, hermanos, novia y dos hijas, a quienes les prometió estar en constante comunicación. Viajó junto a otros tres colombianos.

Julio César Hernández en Polonia. Foto: Cortesía

“Solo le pido a Dios que los tiempos que vengan sean mejores, que me dé la fuerza para cambiar todo lo que me afecta, que me dé valor para seguir luchando por lo que quiero y que con su amor ilumine mi vida”, escribió en una publicación de redes sociales cuando pisó territorio polaco.

Según le había dicho a su familia, trabajaría “cuidando las fronteras” de ese país. No les había comentado nada más, pues era muy reservado.

Durante las videollamadas que hacía para mantenerlos al tanto, aparecía inspeccionando vehículos de carga. “Revisaba las mulas que entraban de Ucrania a Polonia, que no llevaran gente y eso”, recuerda su sobrino Juan.

Julio junto a uno de sus amigos. Foto: Cortesía

(En contexto: Atroz pelea de colombianos en Polonia terminó en tragedia: joven murió en la riña).

El tolimense vivía con varios colombianos, entre ellos el señalado homicida. A partir de las versiones que han conocido, supuestamente, el connacional “le tenía envidia”. Julio se había alejado de él para evitar inconvenientes.

El ‘fatal’ cumpleaños que celebraban colombianos en Polonia

El sábado 25 de noviembre llamó a su hermana Angélica alrededor de las 9 a. m. en Colombia (3 p. m. en Polonia).

“Le pregunté cuándo vendría a Colombia. Me dijo: ‘linda, si Dios quiero viajo este fin de semana’. No sé si de pronto por calmarme me dijo eso. Desde que él se fue ha sido muy duro para mi mamá y para mí. Le pasé a mi mami y la saludó. Le pregunté: ‘papi, ¿usted para dónde va?’. Me respondió: ‘mami, voy a hacer mercado porque hoy estoy de descanso’. Eso fue lo último que hablé con él”, expresa su hermana entre sollozos.

En la noche, alcanzó a decirle a uno de sus hermanos que estaba en una fiesta. Celebraba el cumpleaños de un colombiano en una casa de tres pisos, ubicada en zona periférica de la ciudad de Tychy: “La estaba pasando bien”.

Casa en Tychy, Polonia, donde se produjo la riña entre colombianos. Foto: Google Street

(Vea: Vuelco en caso Daniel Sancho: colombiano declararía contra el asesinado Edwin Arrieta).

Una amiga de Julio, quien estaba departiendo con ellos, le aseguró a la familia que en la madrugada del domingo se alistaban para pedir un taxi que los llevara de vuelta a casa cuando se desató la confrontación con cuchillos, piedras, botellas y palos. No se conoce con exactitud el detonante de la gresca.

La Policía de Tychy fue alertada por los gritos y golpes provenientes de la vivienda. Al llegar, sobre las 2 a. m., yacía Julio en el suelo. Habría sido atacado con un arma cortopunzante por la espalda.

“El hombre, de 34 años, murió a pesar de los esfuerzos de reanimación por parte de policías y paramédicos”, señala la Policía en su reporte oficial.

Julio César Hernández, colombiano asesinado en Polonia. Foto: Redes sociales

Otro de los colombianos tenía cortes en su cuerpo debido a los elementos contundentes. Fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica y no requirió ser hospitalizado, pues las heridas no representaron mayor gravedad.

La condena a la que se enfrenta el acusado del asesinato de colombiano en Polonia

Cuatro colombianos, entre 21 y 34 años, involucrados en la pelea fueron capturados desde ese momento. Imágenes compartidas por las autoridades permiten verlos en el traslado a centros de detención. Sus identidades no han sido reveladas.

Cuatro colombianos fueron capturados por riña en Polonia. Foto: Policía de Tychy, Polonia Cuatro colombianos fueron capturados por riña en Polonia. Foto: Policía de Tychy, Polonia Cuatro colombianos fueron capturados por riña en Polonia. Foto: Policía de Tychy, Polonia

El 30 de noviembre se conoció que un Tribunal de Polonia ordenó mantenerlos en la cárcel. “Pasarán los próximos tres meses detenidos, en espera de juicio”, precisa la Policía.

“Lo que nos han dicho es que los pusieron a declarar y cada uno dio una versión diferente. Dicen que los van a poner a repetir y repetir hasta que uno de ellos se canse y cuente la verdad”, expresa Juan, sobrino de Julio.

El reporte policial indica que uno de los colombianos fue acusado de asesinato, “por lo que se enfrenta a la cadena perpetua”.

(Más: Ella era la colombiana asesinada junto a su hija en Tampa: extranjero fue capturado).

Cuatro colombianos fueron capturados por la Policía. Foto: Policía de Tychy, Polonia

“Las personas restantes serán responsables de su participación en la pelea. (…) La investigación que se adelanta tiene como objetivo determinar el curso y las circunstancias de este trágico suceso”, reiteraron las autoridades de Tychy.

Familia de colombiano asesinado clama ayuda para repatriación

El Consulado de Colombia en Polonia se comunicó con la familia de Julio para acompañarlos en el proceso de repatriación del cuerpo, el cual tiene un costo de más de 30 millones de pesos, recursos que no poseen en este momento.

“Era el menor, el todo para mi mamá. Considero, si mi Dios y la gente está con nosotros, traer el cuerpo”, sostiene Angélica en charla con este diario.

(Lea: Tragedia en Italia: colombiana es salvada por un vecino de ser asesinada por su pareja).

Solicitan ayuda urgente de la comunidad para recopilar los fondos necesarios, pues desde Polonia ya les avisaron que el cuerpo será entregado tras practicarle la autopsia y otros análisis. Cuentan con pocos días para decidir qué van a hacer.

“Se llevaron media vida mía, mi hermano. Él era muy culto en sus cosas. No quiero que la muerte de él quede impune”, concluye.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

garcas@eltiempo.com

