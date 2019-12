Pedro Sánchez recibe encargo del rey de España para formar gobierno

El líder socialista y jefe del ejecutivo saliente Pedro Sánchez recibió este miércoles el encargo del rey de España, Felipe VI, para formar gobierno, según anunciaron él mismo y la Casa Real.



"Es un encargo que asumo con honor, con responsabilidad", dijo ante la prensa Pedro Sánchez, que depende para ser investido del difícil apoyo de una parte del separatismo catalán. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció hoy la decisión del monarca en una comparecencia ante la prensa, aunque no detalló cuándo podría ser la moción de investidura en la Cámara Baja del Parlamento.

Una decisión previsible

El rey Felipe VI, cerraba este miércoles una ronda de consultas en la que se esperaba que encargara la formación de gobierno a Sánchez, quien sigue negociando el difícil e indispensable apoyo del separatismo catalán. El presidente del gobierno saliente fue el último de los líderes parlamentarios en ser recibido por el monarca.



El socialista, vencedor de los comicios del 10 de noviembre sin mayoría absoluta,

había anunciado que gobernará en coalición con la izquierda radical de Podemos, para la que habrá varios ministerios, incluida una vicepresidencia para su líder, Pablo Iglesias.

Pero para echar a andar la legislatura, Sánchez debe primero ser investido presidente del gobierno en un Parlamento que es el más fragmentado desde la recuperación de la democracia hace cuatro décadas. A la vista de los posicionamientos de unos y otros, la llave está en manos de los separatistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido que, en nombre de sus convicciones republicanas, no acudió a las consultas con el rey Felipe VI.



El PSOE de Pedro Sánchez lleva semanas negociando el apoyo de Esquerra, con un gran hermetismo. Este martes celebraron una reunión en Barcelona, tras la que señalaron escuetamente que ha habido "avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político" en Cataluña, sin más detalles.



Los socialistas desearían una investidura la semana próxima, pero la portavoz de ERC, Marta Vilalta, enfrió esa posibilidad diciendo que más bien será en enero. "La información que podemos dar sobre esas negociaciones es muy poca", apuntó este miércoles Jaume Asens, quien lidera la sección catalana de Podemos y tiene buenas relaciones con ERC.

Líneas rojas

La negociación entre PSOE y Esquerra es peliaguda para ambas partes. ERC está liderada por Oriol Junqueras, ex vicepresidente regional catalán condenado en octubre a 13 años de cárcel por sedición y malversación, en relación con el intento fallido de secesión de 2017.



Esquerra quiere ver libre a Junqueras, así como a los otros ocho líderes separatistas condenados a prisión, e igualmente abordar la posible autodeterminación de Cataluña en un referendo. Pero todo ello es inasumible para un Sánchez que descarta de plano una secesión de Cataluña, o una amnistía para los presos.



"El PSOE no puede superar ninguna de las líneas rojas que fija el marco constitucional" en cuanto a los presos o la autodeterminación, comenta el consultor político Euprepio Padula. "No vamos a tener investidura antes de Navidad ni antes de final de año ni de Reyes", el 6 de enero, cree Padula, y añade que "ERC lo que se juega no es sólo una investidura de Pedro Sánchez, también se juega la situación en Cataluña".

Actualmente, la región está gobernada por una coalición independentista integrada por Junts Per Catalunya (JXCat), la formación del ex presidente regional Carles Puigdemont, y ERC.



Sin embargo, el ruido sobre un adelanto electoral en Cataluña es cada vez más persistente, y ante ese escenario, ninguno de los dos integrantes de la coalición quiere mostrar flaqueza respecto a su compromiso con el proyecto separatista.



Jaume Asens observó ante este panorama que "el tiempo juega a nuestra contra", y advirtió enérgicamente a los separatistas: "la competición descarnada y partidista de ERC y Junts per Catalunya nos acerca al precipicio de Vox", que emergió como tercera fuerza parlamentaria en España, y "nos acerca al precipicio de unas nuevas elecciones", en caso de fracasar la investidura de Pedro Sánchez.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe y AFP