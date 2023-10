Esta semana, la estrategia del presidente del gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez, durante las fallidas sesiones de investidura del candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, llamó poderosamente la atención de los ciudadanos españoles, más que el proceso mismo para elegir mandatario.



De nuevo, Sánchez hizo gala de su brillantez política para lograr su aspiración de continuar en el Palacio de la Moncloa: optó por no hablar.

Mientras que el candidato más votado en las últimas elecciones presidenciales, el conservador Núñez Feijóo, no logró la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para convertirse en el nuevo presidente del país, Sánchez delegó la vocería en Óscar Puente, exalcalde socialista de Valladolid y conocido por su cortante oratoria.



“Los diputados pudieron haber mostrado sus posiciones y desplegado sus argumentos, pero el gobernante Partido Socialista eligió la bronca”, afirma el analista José Andrés Rojo.



Y es que Óscar Puente, en efecto, puso contra las cuerdas al candidato conservador y lo convirtió en un saco de boxeo. Después de un primer revés el miércoles, Feijóo perdió el viernes una segunda votación en la que una mayoría simple también le hubiera valido.



Con 172 votos favorables de 350 –los del PP, la derecha de Vox y dos pequeños partidos–, su candidatura fue rechazada por otros 177 diputados del Partido Socialista, la izquierda y formaciones regionalistas. Incluso, un voto tuvo que contabilizarse como nulo ya que un diputado que no iba a apoyar a Feijóo votó por error a su favor.



Con su rival derrotado, Sánchez debería recibir próximamente el encargo del rey Felipe VI para intentarlo. Antes, el monarca realizará el lunes y martes otra ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos, según anunció el viernes la Casa Real.



Probablemente, el debate de investidura ante el Congreso se celebrará entre mediados de octubre y noviembre, dado que el límite para someterse a la votación en el Congreso es el 27 de noviembre.



Y, en caso de que el socialista no consiga articular una mayoría antes de esa fecha, se convocarán automáticamente elecciones generales para mediados de enero.

Hemiciclo del Congreso de España durante la intervención del presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

Camino de espinas

Pedro Sánchez tiene por delante una titánica tarea, pues para lograr las mayorías que le permitan seguir gobernando deberá conseguir el apoyo de los independentistas catalanes, que no dejan de incrementar sus exigencias. Empezando por una amnistía.



Puente, transmitiendo el mensaje de su jefe, declaró esta semana que había que “dar una salida a aquellos que se han situado al margen de la legalidad para que vuelvan a hacer política”, en clara alusión a la posibilidad de que Sánchez conceda una amnistía a los separatistas catalanes que intervinieron en el referéndum celebrado en 2017, que pretendía la separación de España.



Según el analista Daniel Gascón: “Resulta desconcertante la actitud del presidente en funciones: el paladín del diálogo y la concordia que no se digna hablar con el líder del otro gran partido de su país. Esa marrullería, que algunos saludan como ‘brillante maniobra táctica’, no solo incumple la cortesía parlamentaria, sino que se burla de los procedimientos”.

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presenta su programa en el Congreso.

Y es que sorprendió que en el debate no se mencionó la palabra amnistía por parte de los socialistas.



Estratégicamente, durante el debate, el presidente en funciones dejó en manos de Sumar, la agrupación que hace parte de la coalición de Gobierno, la misión de echar leña al fuego.



Su portavoz de justicia, Enrique Santiago –conocido en Colombia por haber participado en las conversaciones de paz con las Farc–, recordó que, bajo la presidencia del conservador del PP José María Aznar, se concedieron en un solo día 1.443 indultos y también otorgó esa medida de gracia a 15 miembros del grupo armado independentista catalán Terra Lliure.



No obstante, el posible apoyo de los separatistas catalanes a Sánchez no está todavía nada claro.



Estos últimos días, Junts e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el otro gran partido independentista, subieron aún más el listón y exigieron que se abran negociaciones para celebrar un referéndum de autodeterminación.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, precisó que, sin un referéndum de autodeterminación, “la amnistía valdrá de poco”. En respuesta, el gobierno de coalición lanzó un comunicado en el que afirma que nunca negociará un referéndum de autodeterminación de Cataluña.



“El diálogo ha de servir para superar la división y no para profundizar en la ruptura y la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Cataluña y en el resto de España”, anunciaron.



En el poder desde hace cinco años, Sánchez volvió a mostrar su confianza en que conseguirá articular una mayoría. España “se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo”, aseguró el jueves en Madrid frente a socialistas europeos. Pero a pesar su optimismo, las negociaciones se anuncian cada vez más delicadas. Con el apoyo de la izquierda más radical, con quien gobierna desde 2020, y de los separatistas vascos, Sánchez necesita los votos indispensables del partido independentista catalán de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, que se opuso sistemáticamente a su gobierno.



El líder catalán Carles Puigdemont.

A comienzos de septiembre, el líder de la tentativa de secesión de 2017 exigió desde Bélgica, donde se instaló para huir de la justicia española, la amnistía de los separatistas con causas judiciales por su participación en la fallida independencia, a cambio del apoyo de su formación. De lo que no hay duda es que Sánchez ha demostrado que siempre se sale con la suya. “Tiene más vidas que un gato”, se oye decir entre los españoles.



El mandatario ha demostrado en varias oportunidades que es un gran estratega político, con una enorme capacidad de resistencia: se le acusó de plagiar la tesis doctoral y demostró que no fue así. En 2015 fue candidato socialista en las elecciones presidenciales, obtuvo el peor resultado del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) a lo largo de la historia democrática, y después de un segundo intento, volvió a perder.



Bajo presiones, renunció a su cargo de secretario general de su partido. Dado por muerto políticamente, anunció que se dedicaría a recorrer España en su carro para buscar apoyos en la base de su partido. En 2017 se presentó al Congreso del Psoe para ser de nuevo secretario general y fue derrotado.



Sánchez no se aminoró. Siguió en la lucha, resistiendo. Al año siguiente presentó una moción de censura en el Congreso contra el presidente conservador Mariano Rajoy por escándalos de corrupción donde estaban involucradas figuras del PP. La moción salió adelante y, posteriormente, tras unas intensas y repetidas elecciones generales, en noviembre de 2019 y con apoyo de la izquierda de Unidas Podemos, a pesar de que había expresado que no contaría con ella, logró armar la coalición llegando finalmente a la presidencia.



Según el columnista Eoghan Gilmartin de The Guardian, Pedro Sánchez es “un estratega brillante capaz de maniobras políticas audaces”. Gracias a él, dice, “el Psoe se ha mantenido relativamente estable, incluso cuando la política española ha estado en constante cambio y crisis”.



Núñez Feijóo rechazó abstenerse para que Sánchez gobierne sin los votos del independentismo catalán y reclamó que España vaya a una repetición electoral antes que aprobar una amnistía. Así las cosas, parece complicado el camino para Sánchez, cuando el rey Felipe VI le encargue, como es previsible, la formación de un gobierno.



Y si bien Sánchez aspira a repetir el gobierno de coalición progresista que existe en la actualidad en España, con los 121 escaños de su partido y los 31 del grupo de Izquierda Sumar que lo apoya no son suficientes, por lo que necesita un acuerdo con los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, algo que, ciertamente, parece imposible.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID