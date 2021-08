Cura compositor de famosas canciones católicas, acusado de pederastia

Son famosas las canciones religiosas que dicen “Señor, tú has venido a la orilla”, o “Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia” e, incluso, “Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor...”. Fueron compuestas por el sacerdote Cesáreo Gabaráin, acusado de pederastia en el colegio de los maristas de Madrid, y nombrado luego prelado del papa Juan Pablo II.

El autor de Pescador de hombres, compuesta en 1974 y una de las más cantadas por los católicos, fue el único sacerdote disco de oro en España, autor de unas 500 canciones.



“Era como el doctor Jekyll y mister Hyde: por un lado, un cura carismático, popular, amigo de deportistas famosos y del Papa, y, por otro, un pederasta”, le dice al diario español 'El País' Eduardo Mendoza, antiguo alumno que lo denunció en 1978.



No fue el único. Varios exalumnos hicieron lo mismo. Algunos casos se presentaron en unos retiros espirituales, en una residencia del colegio cercana a Madrid. “Tras la primera noche, mi compañero de al lado vino muy asustado a contarme que Cesáreo se le había metido en la cama y le había metido mano”, cuenta Mendoza. “Había abusado de él. Aún recuerdo su cara de terror”.



Otro miembro del colegio, el hermano Aniceto Abad, los oyó y les preguntó qué sucedía. Ellos le contaron, y a él le pareció muy grave. Otros alumnos recuerdan que los invitaba a una casa familiar en Zaragoza y se las arreglaba para dormir con uno de ellos. También, que los llamaba a su oficina con cualquier pretexto. A Pedro Tena, por ejemplo, se le acercó con la excusa de pedirle ayuda para componer canciones. “Me llamó a su despacho, me pidió que me sentara en sus rodillas y me metió mano, así, lisa y llanamente”, cuenta. Y recuerda que alguien golpeó en la puerta y lo interrumpió.

Había abusado de él. Aún recuerdo su cara de terror

Otra víctima fue César Aguilera, ya fallecido. Según cuenta su hermano, volvía después de ducharse a su cuarto, cuando el padre entró y, mientras intentaba abusar de él, le decía: “Eres un bichito malo”. Sus papás llamaron al director del colegio. Él confesó que ya lo sabía y trató de excusarlo. Finalmente, Gabaráin salió del centro en 1978. Sin embargo, poco después, en marzo de 1979, Juan Pablo II lo nombró prelado.



Luego, en 1982, durante la primera visita de Juan Pablo II a España, Gabaráin dirigió la orquesta de jóvenes. Murió en 1991, con 54 años. Los maristas y la archidiócesis de Madrid van a abrir una investigación.



Según las cuentas de 'El País', a falta de otras oficiales, en España se conocen 356 personas del clero (incluido Gabaráin) que han abusado de 892 víctimas.



JUANITA SAMPER

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid