¿Qué viene para el 'brexit' tras la histórica victoria de Johnson?

El 'brexit' (separación del Reino Unido de la Unión Europea) dentro de mes y medio es casi un hecho, después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, obtuvo una aplastante mayoría en las anticipadas legislativas que le permitirá sacar al Reino Unido de la UE por la puerta grande, tras años de debates y retrasos.



"Pondré fin a todas esas tonterías y llevaremos a cabo (el 'brexit') a tiempo el 31 de enero, sin 'si', sin 'pero', sin 'tal vez'", afirmó un Johnson eufórico este viernes. ¿Qué pasó y viene ahora? Abecé para entender el proceso de divorcio británico y europeo.



¿A qué obedecieron las elecciones anticipadas que convocó Johnson?

Desde hace más de tres años, el tema del 'brexit' paraliza la política británica en un ambiente de caos y divide a la sociedad.



Decidido por referéndum con 52 por ciento de los votos en 2016, el 'brexit' debía tener lugar el pasado 31 de marzo. Pero el rechazo de un Parlamento fragmentado al acuerdo de divorcio negociado por la ex primera ministra Theresa May con Bruselas, y luego renegociado por Johnson, obligó a aplazarlo tres veces. La última prórroga fue otorgada por la UE en octubre pasado hasta el 31 de enero.



Para cumplirla, Johnson -en el poder desde julio, pero con minoría en Parlamento- se arriesgó a convocar comicios anticipados en diciembre, un mes oscuro y frío, poco propicio a atraer a los británicos a las urnas.

¿Por qué se dice que la victoria del partido de Johnson fue aplastante?

La apuesta era una apuesta arriesgada, pero Johnson la ganó. Sumando una tras otra circunscripciones tradicionalmente obreras, su Partido Conservador obtenía 364 diputados, 45 más que en 2017, en una cámara de 650 escaños. Es la mayor victoria conservadora desde 1987.

¿Qué significa la victoria de Boris Johnson?

"Esto significa que el 'brexit' se llevará a cabo el 31 de enero", subrayó Tony Travers, profesor de la London School of Economics. "También significa el fin definitivo de la idea de que el 'brexit' podía evitarse", agregaba su colega Sara Hobolt.



Ahora, Johnson podrá presentar la próxima semana su acuerdo de 'brexit' al nuevo Parlamento, aunque previsiblemente no será aprobado hasta enero. Para entrar en vigor, el texto debe también ser ratificado por el Parlamento Europeo, en nombre de los otros 27 países miembros.



Además, con la victoria el primer ministro se quitó de encima la herencia recibida de May y su fuerte dependencia de los unionistas norirlandeses en el Parlamento. Johnson no se verá siquiera condicionado por las presiones del ala más eurófoba de su partido y previsiblemente podrá lograr el apoyo de la Cámara de los Comunes a su acuerdo con la UE tras más de un año de bloqueo en ese parlamento.

¿Cuál es la postura de la Unión Europea ante este escenario?

La Unión Europea está "preparada" para negociar su futura relación con el Reino Unido tras el 'brexit', afirmó este viernes Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. La canciller alemana, Angela Merkel, también afirmó querer cooperar para lograr una "estrecha asociación" entre los dos países. Y el presidente español, Pedro Sánchez, también felicitó a Johnson y apostó por seguir "trabajando para un 'brexit' ordenado".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como su homólogo en el Consejo Europeo, Charles Michel, coincidieron en felicitar a Johnson por su victoria y confiaron en que el Parlamento británico vote "lo antes posible" el acuerdo de retirada que ambas partes sellaron en octubre.



"Esperamos que la ratificación del acuerdo de salida haya acabado para enero", dijo Von der Leyen, que afirmó que la Comisión está preparada para "exprimir" el corto periodo de tiempo disponible para la negociación de la relación futura entre la UE y el Reino Unido.

¿En qué consiste la negociación de la relación futura?

Se trata de otra fase de las negociaciones que se abrirá a partir de febrero. Esta nueva negociación estaba inicialmente prevista que durase casi dos años, desde la fecha original del 'brexit' en marzo de 2019 hasta el final del periodo de transición en diciembre de 2020, pero los consecutivos retrasos de la salida efectiva del Reino Unido no han pospuesto a su vez el final del periodo de transición, que se mantiene para el 31 de diciembre del próximo año.

Así las cosas, si el Reino Unido sale el 31 de enero de la UE, los negociadores solo tendrán once meses para diseñar los términos de la nueva relación entre ambas partes, en unas conversaciones que se prevén complejas.

¿Y qué se negociará?

"Tenemos once meses para negociar no solo un acuerdo de libre comercio, sino también la educación, el transporte, la pesca... hay muchos otros temas en esa negociación", explicó Von der Leyen.



La Comisión ya trabaja en el borrador de sus guías para la negociación al que tienen que dar visto bueno los Estados miembros con vistas a que esté preparado para el mismo 1° de febrero, aunque reconoció que en las negociaciones "habrá que priorizar" los asuntos más urgentes.

¿Por qué se dice que los laboristas salieron derrotados en las elecciones?

Para los laboristas, que habían prometido transformar el país con un programa muy izquierdista de lucha contra la desigualdad, es la peor de cuatro derrotas consecutivas. Los opositores perdieron 59 diputados para quedarse con 203.



Se debe a "la fatiga del 'brexit' ", afirmó su número dos, John McDonnell. "La gente quiere terminar con esto". La indefinición de Corbyn le pasó factura: si llegaba al poder prometía enzarzarse en la negociación de un nuevo acuerdo con Bruselas, que mantuviese estrechas relaciones entre ambas partes, y someterlo a otro referéndum junto con la posibilidad de permanecer dentro de la UE.



Una estrategia que decepcionó en muchas circunscripciones del norte de Inglaterra, bastiones laboristas, pero que en 2016 votaron por poner fin a más de 45 años de pertenencia a la UE.

Entonces, ¿Corbyn tiene pensando renunciar?

Sí. El líder laborista avanzó que dimitirá "a comienzos de 2020". También dijo que no se presentará como candidato en unos futuros comicios si bien seguirá, por ahora, al frente de la formación durante "un periodo de reflexión".

¿Y qué pasó con los otros partidos?

Los independentistas escoceses del SNP llegaron en tercera posición con 48 escaños. Y por detrás, con 11 diputados, los centristas del Partido Liberaldemócrata, cuya líder Jo Swinson perdió su escaño tras hacer campaña prometiendo revocar el 'brexit'.

¿Por qué Escocia habla de un referendo de independencia del Reino Unido?

La ministra principal de Escocia y líder del partido nacionalista SNP, Nicola Sturgeon, aseguró este viernes que los buenos resultados de su formación en las elecciones legislativas británicas refuerzan la idea de un nuevo referéndum de independencia.



"La impresionante victoria electoral de anoche para el SNP renueva, refuerza y fortalece el mandato que tenemos de las elecciones anteriores para ofrecer al pueblo de Escocia una opción sobre su futuro", dijo, tras obtener 48 de los 59 escaños para

Escocia del parlamento británico.



