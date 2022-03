El actor ucraniano Pasha Lee ha fallecido a los 33 años durante un bombardeo ruso en la ciudad de Irpin, cerca de Kiev, donde se encontraba enrolado en las fuerzas armadas de Ucrania, ha informado el Festival Internacional de Cine de Odesa en redes sociales.



El 6 de marzo "el famoso actor Pasha Lee ha sido asesinado", indica una publicación en Facebook del festival, que explica que el artista, cuyo nombre real era Pavlo Li, se había unido a las Fuerzas de Defensa Territorial "para proteger al país de los ocupadores rusos".

Pasha Lee era actor, también de doblaje, así como cantante y compositor. Participó en la obra de teatro "Koleso" y en las películas "Shtolnya" (2006), "Shadows of Unforgotten Ancestors" (2013), de Lyubomyr Levytsky, "Zvychayna sprava" (2012), de Valentyn Vasyanovych, "The Fight Rules" (2016), de Oleksey Shaparev, "‎Meeting of classmates" (2019), de Valentyn Shpakov, y otras.



Su voz sirvió para doblar al ucraniano películas como "El rey León" y "El Hobbit".



Nacido en Yevpatoria (Crimea) en 1988, era hijo de padre de etnia coreana y madre ucraniana.

Comienza la evacuación de civiles de Irpin

Ucrania ha comenzado a evacuar a la población civil de Irpin, en la región de Kiev, donde unos 3.000 civiles han recibido asistencia, informó hoy el Servicio Estatal de Emergencias del país.



"La evacuación de la población de Irpin está en marcha. Casi 3.000 civiles recibieron asistencia. El trabajo está en marcha", escribió la agencia en su canal oficial de Telegram.



Esta evacuación de Irpin, localidad al noroeste de Kiev y de casi 43.000 habitantes, se produce tras días de intensos ataques rusos y tras múltiples obstáculos para evacuar a la población de la ciudad por la ofensiva rusa.



La población abandona la ciudad a través de un puente destruido.