La comisión parlamentaria que investiga al ex primer ministro británico Boris Johnson dio a conocer este jueves sus conclusiones y afirmó que Johnson "engañó deliberadamente" al poder legislativo sobre el "partygate", el escándalo por las fiestas en su residencia cuando estaba en el poder durante el confinamiento por el covid-19.



Estas son las claves del escándalo que terminó sacando del poder a Johnson.

¿Qué es el 'partygate'?

El escándalo del "partygate" estalló después de que se reveló que Johnson y decenas de altos funcionarios fueron multados por violar las normas de distanciamiento social que el gobierno impuso para la población.



Según las acusaciones, mientras Johnson ordenaba el confinamiento durante la pandemia, en su oficina y sus residencias se celebraron múltiples reuniones y fiestas que violaban dichas normas de distanciamiento social.



Esto desató indignación en la opinión pública, especialmente entre los familiares de personas muertas por el covid-19.



Este escándalo fue el catalizador de una acumulación de polémicas que obligaron a Johnson a dimitir en julio de 2022, acorralado por su propio partido. Pero el ex primer ministro conservó su cargo de diputado y siguió teniendo mucha influencia en la mayoría conservadora. Hasta su renuncia hace tan solo una semana.



Foto: EFE

El papel de la comisión

Así las cosas, se creó una comisión con el objetivo de determinar si Johnson mintió intencionadamente al Parlamento al afirmar que las restricciones contra el covid-19 habían sido respetadas durante las fiestas celebradas en Downing Street durante los confinamientos de 2020 y 2021.

En marzo, Johnson compareció durante más de tres horas ante la comisión y afirmó "con la mano en el corazón" que no mintió al Parlamento.



El exdirigente conservador, que está por cumplir 59 años, renunció a su escaño como diputado la semana pasada tras ser informado sobre las conclusiones de esta investigación que duró 14 meses.



Foto: Niklas HALLE'N / AFP

¿Qué concluyó la comisión?

La comisión de siete miembros determinó finalmente este jueves que Johnson "engañó deliberadamente a la comisión y a la Cámara" y que si no hubiera renunciado a su cargo de diputado el viernes pasado hubiese sido suspendido por 90 días por "desacato reiterado y por intentar socavar el proceso parlamentario".



"No existe ningún precedente de un primer ministro que haya engañado deliberadamente a la Cámara", afirmó la comisión. "Engañó a la Cámara en un asunto de la mayor importancia para la Cámara y para el público, y lo hizo reiteradamente", agregó.

El comité también concluyó que Johnson cometió desacato cuando no informó a los Comunes sobre su propio conocimiento de las reuniones en las que se habían infringido las reglas.



También hubo desacato cuando Johnson insistió en esperar a que se publicase un informe anterior sobre el "partygate" -a cargo de la funcionaria Sue Gray- antes de poder responder a las preguntas en la Cámara de los Comunes sobre esta polémica.



Según el informe, Johnson violó los requisitos de confidencialidad cuando anunció el pasado viernes su dimisión como diputado, ya que criticó los hallazgos del comité, que estaban bajo embargo hasta este jueves. "La conducta del señor Johnson al hacer esta declaración es en sí misma un desacato muy grave", afirma el informe.

El informe de la comisión también señaló que la carta de dimisión de Johnson el pasado viernes constituye un "ataque contra las instituciones democráticas" británicas.

Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Posibles sanciones contra Johnson

El comité, que tiene mayoría conservadora aunque estuvo presidido por la laborista Harriet Harman, recomienda en el informe que Johnson, de 58 años, sea suspendido de la Cámara de los Comunes durante un periodo de 90 días, si bien admite que esto no se aplicará porque el político ya dimitió como parlamentario.



Entre las recomendaciones, no obstante, la comisión pide que se vete a Johnson el acceso a la sede del Parlamento, que habitualmente es un privilegio del que gozan de los ex primeros ministros.



El antiguo jefe del Gobierno fue "cómplice de la campaña de abuso e intento de intimidación del comité", indica la investigación, y le veta el acceso a la cámara al recomendar "que no tenga derecho a pase como ex parlamentario".



El informe de la comisión será debatido el lunes por el pleno de los diputados y después será sometido a votación.

La reacción de Johnson al informe

En su primera reacción, Johnson calificó este jueves de "basura" el informe que le acusa de engañar deliberadamente a la Cámara de los Comunes.



"El comité dice que engañé deliberadamente a la Cámara y que cuando hablé estaba ocultando conscientemente a la Cámara mi conocimiento de hechos ilícitos. Eso es basura. Es una mentira. Para alcanzar esta conclusión enloquecida, el comité se ve obligado a decir una serie de cosas que son absurdas o que los hechos contradicen", dijo Johnson.

En un comunicado, el ex jefe de Gobierno conservador consideró que este jueves es "un día espantoso para los diputados y la democracia" y aseguró que ningún parlamentario está "a salvo de una vendetta".



"Este informe es una farsa. Me equivoqué al creer en el comité o en su buen fe. La terrible verdad es que no soy yo quien retorció la verdad para adaptarla a mis propósitos. Es Harriet Harman y su comité", agregó.



La número dos del opositor Partido Laborista, Angela Rayner, por su parte, comparó la reacción de Johnson "con la de un niño que tira sus juguetes del coche porque lo pillaron".



La asociación de víctimas del covid-19 afirmó que "es una tragedia total que Johnson estuviera al mando cuando se produjo la pandemia y no debería permitírsele volver a presentarse a ningún cargo público".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE

