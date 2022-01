Este lunes será la importante votación en el Parlamento Italiano, y, aunque sin desvelar sus cartas, tendieron la mano al diálogo, conscientes de que el acuerdo dependerá de pactos.



El huracán desatado por la aspiración de Silvio Berlusconi a la jefatura del Estado ya amainó, al anunciar su renuncia, y ahora, una vez descartada una figura tan divisoria, los bloques de derecha e izquierda piensan en sentarse a negociar.



Las principales fuerzas se reunieron ayer, tanto en solitario como en coaliciones, para trazar una estrategia, ya que hoy deberán apostar por un nombre que sustituya en los próximos siete años a Sergio Mattarella en el Palacio del Quirinal.



El Parlamento será convocado en sesión conjunta (630 diputados, 321 senadores y 58 delegados regionales) para empezar a votar al hombre o la mujer que ejercerá la más alta distinción del país, pero la “batalla” política no se ve fácil.



Tan es así que algunos políticos, como el senador Matteo Renzi, ya han avisado que habrá que esperar al jueves para una posible fumata blanca (humo blanco), pues a partir de la cuarta votación el quorum se reduce a la mayoría absoluta. Antes se requiere el voto de dos tercios del Parlamento y, a día de hoy, es una meta inalcanzable.



Con cada muerte pontificia suele decirse que “quien entra papa al cónclave sale cardenal”, y por esa razón, para no “quemar” sus apuestas, los partidos no desvelan los nombres que barajan, aunque la prensa lleva semanas lanzada en un sinfín de quinielas.

