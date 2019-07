Eurocámara inaugura su novena legislatura y elegirá nuevo presidente

El Parlamento Europeo elegido en las elecciones del pasado 26 de mayo inició este martes su novena legislatura y elegirá este miércoles a su presidente para los próximos dos años y medio, en plena incógnita por el bloqueo en la cumbre por el reparto de altos cargos.

El Himno de la Alegría dio el pistoletazo de salida a la nueva Eurocámara, marcada en su primera jornada por la reivindicación a favor de Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras y por los eurodiputados que apoyan el "brexit", que han dado la espalda a la interpretación del himno europeo.



El color amarillo fue protagonista en la primera jornada de la sesión primaria por

dos motivos distintos. Es, por un lado, el color que visten los eurodiputados liberaldemócratas británicos para ilustrar su oposición al "brexit" y su demanda

de que el Gobierno británico cancele unilateralmente el artículo 50 que inició el proceso de salida del Reino Unido del bloque.

Eurodiputados del partido del Brexit dan la espalda mientras suena el himno europeo al inicio de la primera sesión del recién compuesto Parlamento Europeo, este martes en Estrasburgo (Francia). Foto: Patrick Seeger / Efe

Frente a ellos, los eurodiputados del Partido del Brexit, encabezados por el eurófobo Nigel Farage, han dado la espalda al hemiciclo mientras sonaba el Himno de la Alegría, lo cual les ha ganado una reprimenda del presidente saliente de la

Eurocámara, Antonio Tajani.



El amarillo también ha ilustrado la protesta de eurodiputados afines al movimiento independentista catalán, que han reclamado al Parlamento que intervenga en defensa de Puigdemont, Comín y Junqueras, que no han ocupado sus escaños al no reconocerles España como eurodiputados.

El expresidente de la Generalitat y su exconseller, huidos de la Justicia española,

y el líder de ERC, en prisión preventiva, no han recogido su acta en Madrid y, por

tanto, no figuran en la lista que las autoridades españolas remiten a la Eurocámara con los nombres de los eurodiputados electos, por lo que el Parlamento no les reconoce como tales.



Por su parte, el Parlamento espera la decisión de las autoridades españolas en este sentido y enmarca la situación dentro de la normalidad: "No es la primera vez ni será la última que el Parlamento se reúne sin tener 751 eurodiputados", afirmó este martes el portavoz del PE, Jaume Duch.

Los pactos entre partidos que marcará la legislatura

Por primera vez, el Partido Popular Europeo (182 escaños) y la Alianza de Socialistas y Demócratas (154) no suman mayoría y necesitarán apoyarse en otras formaciones, como los centristas de Renovar Europa (108) o los Verdes (74), para sacar adelante votaciones.

De su lado, los grupos euroescépticos no han crecido lo suficiente como para confirmar una minoría que pueda bloquear decisiones, ya que además hasta 43 de los 57 eurodiputados no inscritos pertenecen al que hasta ahora era la Europa de las Libertades y de la Democracia Directa (EFDD) y cuentan con menos recursos que si hubieran formado un grupo.



Identidad y Democracia, el nuevo grupo de la Agrupación Nacional de Marine le Pen, la Liga Norte italiana y otros partidos ultraderechistas de nueve países, cuenta con 73 eurodiputados, mientras que el grupo de los conservadores y reformistas logró 62.

El bloqueo en la comisión por definir un líder

Tras días de discusiones sin resultado, los líderes de la Unión Europea (UE) esperan este martes desbloquear al fin la definición de un líder y de los altos cargos dentro del bloque. Sin ruta clara y tras fracasar una propuesta de compromiso augurando una maratónica sesión de tensas negociaciones en Bruselas, los representantes europeos esbozan una posible solución con la propuesta de una ministra alemana de derechas, Ursula von der Leyen, a la cabeza de la Comisión Europea.

Ministra de Defensa de Alemania desde el año 2013. Es la primera mujer en la historia de Alemania que ocupa este cargo. Foto: AFP

Según una fuente europea, que precisa que se trata solo de una opción, esta solución permitiría al mismo tiempo abrir la vía a la francesa Christine Lagarde para dirigir el Banco Central Europeo (BCE). La canciller alemana, Angela Merkel, "no está en contra" de la candidatura de la actual directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró esta fuente.



El nombre de la ministra alemana de Defensa fue propuesto por el presidente francés, Emmanuel Macron, según varias fuentes. De 60 años, Ursula von der Leyen ha sido varias veces ministra y, en una época, su nombre sonó para suceder a Merkel. Esta propuesta podría poner fin a las divisiones entre los dirigentes europeos para nombrar a las personas que liderarán la UE durante los próximos cinco años.

El dúo Von der Leyen/Lagarde permitiría a Francia y a Alemania quedarse con dos puestos europeos de envergadura, el actual primer ministro liberal belga Charles Michel podría obtener la presidencia del Consejo Europeo, según fuentes europeas.



La dirección de la diplomacia europea sería para el eslovaco Maros Sefcovic, un independiente apoyado por los socialdemócratas, y la presidencia del Parlamento Europeo quedaría en manos de la socialista española Iratxe García.



Efe y AFP