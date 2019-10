Parlamento británico rechaza el adelanto electoral que pidió Johnson

Los diputados británicos rechazaron este lunes adelantar los comicios legislativos al 12 de diciembre, como pedía el primer ministro Boris Johnson, horas después que la Unión Europea (UE) acordó postergar el 'brexit' al 31 de enero.



Con 299 votos a favor y 70 en contra, la propuesta no obtuvo los dos tercios de los votos necesarios para prosperar, aunque el 'premier' británico no tira la toalla y ya anunció la presentación de una medida similar el martes, que requerirá una mayoría simple.

El dirigente conservador perdió la mayoría que sostenía su gobierno en Westminster, por lo que nuevas elecciones le permitirían retomar un margen de maniobra, máxime cuando los sondeos lo dan por delante de la oposición laborista liderada por Jeremy Corbyn.

Líder opositor británico, Jeremy Corbyn. Foto: Isabel Infantes / AFP

Los laboristas reclamaban que se alejara el temido escenario de un Brexit sin acuerdo el próximo jueves para apoyar el adelanto electoral y, pese a que la UE aprobó en esa línea una prórroga "flexible" que todavía debe formalizar, el principal partido de la oposición dijo no.



"No podemos confiar en este primer ministro", aseguró Corbyn, después que Johnson intentó aumentar la presión sobre su Parlamento pidiendo a la UE, en la carta en la que aceptaba la prórroga hasta el 31 de enero, que no concediera ninguna otra más allá de esa fecha.



En su misiva al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, Johnson le ruega que, si "el Parlamento resiste" y rechaza su adelanto electoral, sus 27 socios europeos indiquen "claramente que otro aplazamiento [del 'brexit'] luego del 31 de enero no es posible".

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, no ha estado muy sonriente, como habitualmente lo es, con el 'brexit'. Foto: Reuters

El jefe del gobierno británico, que en julio sucedió a Theresa May luego de su dimisión por el reiterado rechazo del Parlamento británico a su acuerdo con la UE, intenta trasladar así a Westminster la culpa de que, tres años después del referéndum del Brexit, sigan en el bloqueo.



"Esta casa ya no puede mantener a este país como rehén. Millones de familias y empresas no pueden planear su futuro", urgió a los diputados un exasperado Johnson, al anunciar la presentación de la nueva iniciativa para lograr comicios adelantados el 12 de diciembre.



Pese al rechazo de los laboristas, dos partidos opositores y europeístas, los nacionalistas escoceses del SNP y los liberales-demócratas, podrían apoyar el martes un adelanto electoral, pero, al 9 de diciembre, para evitar la adopción de la ley del 'brexit' antes de los comicios.

Los parlamentarios ya aguaron en el pasado los planes electorales de Johnson, quien por su parte obtuvo una victoria pírrica la semana pasada en un Parlamento que respaldó el acuerdo con la UE pero rechazó tramitarlo con urgencia.



Unos europeos cansados de la saga política del 'brexit' en Reino Unido habían aceptado este lunes en la mañana un aplazamiento de hasta tres meses que se formalizará "martes o miércoles", según una fuente europea.



Esta prórroga "flexible" prevé que el Reino Unido pueda marcharse antes del 31 de enero, a fines de noviembre o diciembre, siempre y cuando la ratificación se haya completado, según el borrador de decisión visto por la AFP.

El negociador europeo Michel Barnier se dijo "muy contento" por la decisión adoptada por los embajadores, quienes el viernes había decidido retrasarla a la espera de la votación en Westminster sobre los comicios.



Sin embargo, los contactos continuaron durante el fin de semana. Johnson habló el domingo con el presidente francés, Emmanuel Macron, que en los últimos días mantuvo la posición más dura en la UE sobre una prórroga larga.



"Las condiciones de la extensión se precisaron y reforzaron, especialmente sobre el carácter no renegociable del acuerdo", aseguró este viernes una fuente diplomática francesa poco antes del acuerdo de los 27 sobre el aplazamiento.



Los europeos reflejan así en su decisión su rechazo a renegociar el acuerdo cerrado con el 'premier' británico el pasado 17 de octubre y la necesidad de Londres de presentar un candidato a comisario para la próxima Comisión Europea al seguir siendo todavía miembro del bloque.



AFP