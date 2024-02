Parlamento de Alemania aprobó el proyecto de ley de nacionalidad para los colombianos

El pasado 19 de enero el Parlamento Federal de Alemania aprobó una Reforma de Ley, la cual modificó los requisitos actuales de la Ley de Nacionalidad, otorgando la posibilidad de acceder más fácilmente a la ciudadanía alemana.



Su modificación se dio tras un largo proceso que se venía siguiendo desde agosto de 2023, tiempo en que por primera vez se hablaba sobre las nuevas condiciones para la obtención de la ciudadanía, según RIF Trust, portal especializado en migración por inversión en residencia y ciudadanía.



El 19 de enero se aprobó el proyecto; no obstante, comenzará a regir desde el 19 de abril de 2024

Tras más de cinco meses de estar en diálogo, el pasado 19 de enero se conoció la aprobación de la Reforma de Ley de Nacionalidad.



El proyecto de ley, presentado por el canciller Olaf Scholz, obtuvo un resultado de 382 votos a favor en el Parlamento y tan solo 23 legisladores se negaron ante el proyecto, según el portal del Parlamento Federal Bundestag.



Ese mismo día, también se aprobó que la reforma comenzaría a regir desde el próximo 19 de abril de 2024, tres meses después de su aprobación, según el boletín de la presidencia.



Trabajo con sueldo de más de $10 millones en Alemania: así puede aplicar desde Colombia

Las personas ya no deberán renunciar a su nacionalidad. Foto: iStock

Al darse efectiva la ley, se establecieron los siguientes puntos:



1. En primer lugar, quienes son residentes extranjeros en Alemania, o quienes estén pensando en radicarse allí, ya no deberán renunciar a su nacionalidad. Teniendo en cuenta que en la ley anterior, las personas que no fueran pertenecientes a países de la Unión Europea eran obligados a renunciar a su nacionalidad para acceder a la alemana.



Lo anterior, debido a que en 2022 alrededor de 168.500 personas obtuvieron la ciudadanía después de haber vivido allí más de 10 años. "la cifra más alta desde 2002 debido al número de sirios que habían llegado en la última década", mención el medio estadounidense Associated Press.



El partido de extrema derecha que en Alemania repudian y por eso salen a protestar

Quienes son padres o madres familia se les reducirá, a algunos de los dos, de ocho a cinco años. Foto: iStock

2. Por otro lado, la reforma dictó que quienes posean nacionalidad extranjera y vivan más de cinco años legalmente en Alemania pueden aspirar a la nacionalidad, en lugar de los 8 años que estaban estipulados hasta el momento.



Debe tener en cuenta que este periodo de tiempo puede reducirse a un periodo de tres años si llegase el caso de que se le fuera comprobada la integración de los aspirantes.



3. Quienes son padres o madres familia se les reducirá, a algunos de los dos, de ocho a cinco años el período de residencia, para que así puedan acceder a la nacionalidad y sus hijos automáticamente puedan acceder a esta.

¿Cuáles son las excepciones?

- La nacionalidad será excluida para quienes demuestren "con su comportamiento que ignora la igualdad de derechos entre hombres y mujeres", según dictó el Parlamento.



Es mentira: Alemania no descubrió la cura contra el coronavirus en autopsias



- Si usted desea solicitar la nacionalidad, debe demostrar que se mantiene a sí mismo y a su familia sin asistencias sociales y seguridad básica (beneficio que obtienen quienes se encuentran buscan trabajo); no obstante, tenga en cuenta que en ocasiones se presentaran expresiones dependiendo el caso.



- Las personas que están como invitados y trabajadores subcontratados "no están obligados a realizar un examen de nacionalidad, dado que solo deben demostrar conocimientos orales del idioma alemán", según dicta la Reforma de la Ley de Nacionalidad.



