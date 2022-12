El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, indicó este viernes que el autor del tiroteo que provocó tres muertos en un centro kurdo de París perseguía matar extranjeros, aunque aseguró que por el momento no se puede precisar si precisamente de ese origen.



"Parece que se dirigía contra extranjeros pero en el estado actual de la investigación no podemos precisar si contra kurdos", indicó Darmanin, que se trasladó al lugar de los hechos y que señaló que "todo apunta a que actuó en solitario".

El ministro indicó que el hombre, de 69 años y con antecedentes por ataques racistas contra extranjeros, no estaba fichado por radicalización de extrema derecha y no pertenecía a ningún grupúsculo de esa ideología.



Señaló que el detenido pertenecía a un club deportivo de tiro y que poseía varias armas. Al tiempo, anunció un refuerzo de la vigilancia sobre los centros kurdos del país "mientras se analiza si hay alguna amenaza particular contra esa comunidad".

Ministro de Interior, Gerald Darmanin, responde a preguntas en una rueda de prensa tras el tiroteO Foto: Thomas Samson/AFP

El ministro indicó que no se había detectado una amenaza específica contra los kurdos, aunque indicó que la vigilancia ya había sido reforzada con motivo de las fiestas de fin de año en ciertos lugares.



Nada más terminar la comparecencia del ministro ante la prensa en el lugar de los hechos, en el céntrico distrito 10, cerca de la plaza de la República, una violenta manifestación de kurdos comenzó en el lugar, con lanzamiento de proyectiles contra las fuerzas del orden.



Darmanin expresó las condolencias a la comunidad kurda, señaló que dos de los muertos se registraron en el centro cultural kurdo de la calle de Enghien y el tercero en un restaurante cercano e indicó que el individuo fue arrestado apenas 15 minutos después de que la policía recibió la primera llamada, en una peluquería cercana.



EFE