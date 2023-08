Las patinetas eléctricas en libre servicio viven este jueves su último día en París, la capital francesa, tras cinco años de presencia polémica y para frustración de sus usuarios.



A partir del 1.° de septiembre, París se convertirá en la primera capital europea que prohíbe completamente estos vehículos de libre servicio.

Muchos parisinos terminaron hastiados de ver estas patinetas eléctricas zigzaguear entre peatones o estacionadas en medio de las aceras. Aunque estaban limitadas a 10 kilómetros por hora, se les atribuyen múltiples accidentes.



¿Por qué quedaron prohibidas?

Los detractores de las patinetas eléctricas de alquiler argumentaron que estos vehículos eran abandonados en cualquier lugar del espacio público, que atropellaban a los peatones en las aceras y que, al final, emitían una nociva huella de carbono.



Estos vehículos privados o de alquiler se vieron involucrados en 408 accidentes en

París durante 2022, en los que murieron siete personas y 459 resultaron heridas, según datos de las autoridades.



Entonces, París organizó una consulta popular el pasado mes de abril para decidir el futuro de las patinetas en la turística ciudad.



Patinetas de Limes, una de las marcas que retirará sus vehículos eléctricos. Foto: AFP

En la votación, el "no" a los monopatines ganó con el 90 por ciento, aunque solo votaron el 7,46 por ciento de las personas inscritas en las listas electorales.

Tras el triunfo del no en el referendo, los tres operadores, Lime, Tier y Dott, perdieron su autorización de ocupar el espacio público.

Desde agosto, los 15.000 vehículos fueron progresivamente retirados de las calles y solo unos pocos estaban aún disponibles, principalmente en el centro de París. Aunque a partir de este viernes no habrá más de estas patinetas.

De las 5.000 patinetas eléctricas del alemán Tier, un tercio será enviado a unas 80 localidades de los suburbios y zonas cercanas de París y el restó irá a Alemania.



Dott enviará las suyas a Bélgica y Tel Aviv. Los monopatines eléctricos verdes de Lime se irán a Lille, en el norte de Francia, a Londres, a Copenhague y a varias ciudades alemanas.



En París, unas 400.000 personas se desplazaron en monopatín en 2022, según los operadores.

Patinetas eléctricas por las calles de París. Foto: AFP

Otras alternativas para moverse en París

Los operadores esperan que los clientes opten por usar sus bicicletas en libre servicio, lo que debería permitirles por ahora no despedir empleados.



Dott apenas trasladará 10 de sus 50 empleados de monopatines a bicicletas y aplicará un plan para la salvaguardia del empleo.



"El desarrollo de la bicicleta está en pleno crecimiento", con "perspectivas" muy interesantes, confirma Xavier Miraillès, de Lime, que puso a disposición de los parisinos 10.000 bicicletas.



Pero este modo de transporte podría ser menos popular que los monopatines.



Para los turistas, "la bicicleta es una alternativa", pero "no es la misma cosa, es más grande y más pesada y no es tan ágil", dice Amanda Rollins, 'influencer' estadounidense con 740.000 abonados en TikTok, y quien prefiere las patinetas.

Los vehículos se prohibieron tras un referendo que tuvo lugar en abril. Foto: AFP

Algunos usuarios regulares podrían optar por comprar uno o por un alquiler por día, media jornada o semana, como anunciaron el miércoles los distribuidores de motocicletas, scooters y monopatines eléctricos Volt.



"No es para nada libre servicio", dice a la AFP Grégory Coillot, fundador de la empresa.



La empresa, que lanzó la idea antes de la votación parisina, quiere proponer "a los que eran usuarios cotidianos" de monopatines en libre servicio, e "inclusive a los turistas", alquilarlos con miras a los Juegos Olímpicos.



Y quiere implantarse con 1.000 o 2.000 patinetas eléctricos en total, "especialmente en todos los puntos cruciales donde había una demanda importante" en libre servicio.

*Con AFP y EFE