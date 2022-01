Desde que se implementaron las vacunas como estrategia efectiva para combatir al covid-19, han predominado los resultados en disminución de muertes y casos que se agravan.



Sin embargo, algunos biológicos suelen causar efectos secundarios tras ser aplicados. A menudo, se trata de síntomas leves y tratables, por lo que las autoridades de salud españolas aseguran que los nuevos reportes en sus investigaciones no significan una relación directa con las vacunas.

Así lo constata el doceavo informe de Farmacovigilancia sobre vacunas covid-19 en España.



(Además: El 41 % de niños en Cartagena no ha recibido primera vacuna contra covid-19).



Este análisis, realizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios(Aemps), asegura que hay evidencias de casos nuevos en los que se presentan algunos síntomas poco usuales, pero que "no se pueden considerar reacciones adversas debido a la vacuna hasta que no se confirme una relación causal con su administración".

¿Qué es un efecto adverso?

Las vacunas no significan un peligro de muerte directa. Foto: iStock

De acuerdo con ‘El Mundo’, a fecha del 9 de enero de este año se habían aplicado 80.109.445 dosis de vacunas en España. En ese sentido, se notificaron unos 55.455 acontecimiento adversos y de ellos 11.048 se consideraron graves, lo que supone 13,7 casos por cada 100.000 dosis aplicadas, según el medio.



(Siga leyendo: Infectarse y vacunarse provoca una respuesta inmune robusta).



El informe explica que los acontecimientos adversos graves son los que requieren hospitalización, generan una discapacidad significativa o persistente , también se presentan malformaciones congénitas, o son los que ponen en peligro la vida o resultan mortales.



Así las cosas, de los 11.048 casos de efectos adversos notificados, 375 tuvieron un desenlace mortal. Pese a las cifras, las autoridades mencionan que las vacunas no significan un peligro de muerte directa.



(Además: Las vacunas de refuerzo evitan en un 80 % que ómicron provoque casos graves).



El informe expone que los efectos adversos notificados con más frecuencia son: fiebre o dolor en la zona de vacunación, trastornos del sistema nervioso (cefalea y mareos) y del sistema musculoesquelético.

Efecto adverso en Moderna

Se han reportado algunos casos de parestesia en vacunados con Moderna. Foto: Istock

Según las cifras manejadas por la Aemps, en España se han administrado más de 14 millones de dosis de esta vacuna. 50 por ciento fueron mujeres, y por grupos de edad, se calcula que personas entre 18 y 65 años son el 80%, el 12% son mayores de 65 y el 8% menores entre 12 y 17 años.



(Además: ¿Por qué se combinan vacunas para la dosis de refuerzo?).



De acuerdo con los reportes de reacciones adversas, la entidad aseguró que en una población de los vacunados se ha presentado parestesia.



Esta es una sensación anormal que se manifiesta como un hormigueo o picazón en las manos, brazos, piernas y otras partes del cuerpo.



Según menciona el diario ‘As’, suele ocurrir porque se ejerce una presión sobre un nervio, pero desaparece cuando se quita dicho detonante. Sin embargo, no hay una respuesta clara de por qué sucede con algunas personas vacunadas.



(Le recomendamos: Covid ómicron: ¿me puedo volver a contagiar tras haberme recuperado?).



El informe asegura que se han registrado 158 notificaciones de parestesias en vacunados. Razón por la que incluyen en la lista de efectos adversos, pese a que "puede aparecer con una frecuencia rara", según la entidad.

Caso de Astrazeneca y Janssen

Otro de los descubrimientos implica a las vacunas de Astrazeneca y Janssen, las cuales han reportado casos de mielitis transversa.

No se puede descartar una relación causal aunque el número de casos es muy bajo FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con ‘20 Minutos’, se trata de un trastorno neurológico ‘raro; el cual se caracteriza por la inflamación de uno o ambos lados de la médula espinal y que, en algunas ocasiones, daña la capa de mielina que cubre las fibras nerviosas.



(Además: La ciencia cree en la evolución del covid-19, pero no baja la guardia).



Entre los síntomas más comunes se destacan la debilidad en brazos y piernas, desajustes sensoriales (es decir, hormigueo, entumecimiento, dolor o sensación de pérdida del dolor), y problemas funcionales de la vejiga o intestino.



(Le recomendamos: Administrar varias dosis a corto plazo no es sostenible, según la EMA).



Para agregarlo como posible efecto adverso de las vacunas, el Comité Europeo de Farmacovigilancia (PRAC) aseguró que "no se puede descartar una relación causal aunque el número de casos es muy bajo".



En España solo se ha presentado un caso, mientras que en el resto del mundo han sido 13.

