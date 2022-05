En una entrevista publicada el 3 de mayo por el medio italiano Corriere Della Sera, él mismo confirmó que se someterá a una intervención médica en su rodilla derecha. Esto, debido a que sufrió una rotura de ligamentos.

“Estoy así desde hace un tiempo, no puedo caminar”, comentó el Papa. Además de decir que esta situación lo lleva a sentir un poco de dolor y hasta de humillación.



Según lo que comentó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, y lo que reportó la agencia CNA, realmente el procedimiento es “básicamente una inyección”.



El ligamento inflamado le ha causado molestias en la movilidad al Papa, que de hecho recibió la instrucción de no caminar el pasado 30 de abril por su médico de cabecera. “Disculpen si no puedo levantarme para saludarles, los médicos me han dicho que tengo que permanecer sentado por la rodilla”, les dijo a quienes lo entrevistaron.

Durante el mes de abril, el Papa ya había tenido que cancelar su aparición en la sesión del Consejo de Cardenales debido a su dolor de rodilla y a las indicaciones médicas.

¿Por qué se inflama la rodilla?

Según el blog de la Clínica Mayo, de Estados Unidos, esto se produce “cuando el exceso de líquido se acumula en la articulación de la rodilla o su alrededor”.



Esto puede darse como resultado de un traumatismo, una lesión por sobrecarga, o una enfermedad o trastorno no diagnosticado.



Para mejorar el dolor, una vez se identifique el por qué de su causa, un procedimiento que se realiza es la extracción del líquido de la rodilla para así aliviar la rigidez y el dolor que se genera.

